Caffè al bar, la pessima notizia per milioni di italiani: cosa si scopre. Ci sono novità problematiche riguardo uno dei prodotti più amati nel nostro Paese e, secondo alcune stime, le variazioni potrebbero ricadere sempre più pesantemente sui consumatori. Cosa è emerso.(Continua a leggere dopo la foto…)

Il rituale più amato dagli italiani

Se c’è qualcosa un abitudine a cui gli italiani faticano a rinunciare è quella del caffè al bar. Non importa che sia per sorseggiarlo velocemente al bancone prima di andare a lavoro o per una pausa più prolungata, la tazzina di espresso rappresenta una certezza declinandosi in un piacevole rituale o, per qualcuno, quasi una necessità. Tuttavia, l’amata bevanda ha già subito alcuni rincari negli ultimi anni, arrivano anche a 1.50 euro in alcuni bar e secondo alcune nuove stime il prezzo è destinato ad aumentare ancora. Vediamo perché e cosa possiamo fare. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il prezzo del caffè in aumento

Gabriele Melluso, rappresentante dell’associazione consumatori noprofit Assoutenti, è stato recentemente intervistato da Fanpage per capire quali dinamiche stiano cambiando nel mondo della produzione e del commercio del caffè. Lo direzione, come ha spiegato Melluso è quella di un aumento di prezzi in continuità con quanto già sperimentato in diverse località italiane.

“Rispetto al 2021 il prezzo della tazzina di espresso è salito nelle principali città di circa il 16%.” ha spiegato il rappresentate rivelando poi le cause da cui hanno origine gli aumenti. “Dipende dal rialzo della materia prima caffè, come conseguenza del drastico calo della produzione dovuto a condizioni climatiche negative. Queste hanno purtroppo danneggiato le coltivazioni nei paesi produttori, cui fa da contraltare una domanda di caffè stabile da parte dei consumatori”. Studiando poi i dati diffusi dall’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’associazione Assoutenti ha delineato quella che sembra essere una tendenza sconfortante per tutti gli amanti del caffè al bar.



Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva