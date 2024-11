Cadavere trovato nell’auto in giardino, a chi appartiene e cosa si teme

Cadavere trovato nell’auto in giardino. Nella tarda serata di ieri, giovedì 14 novembre 2024, è stato trovato in un auto in un giardino il cadavere di una donna, che più tardi sarebbe stata poi identificata. Secondo quanto si apprende, le ipotesi investigative non escludono alcuna pista. (Continua…)

Cadavere trovato nell’auto in giardino

Ieri sera una notizia di cronaca ha sconvolto il paese: il cadavere di una donna di 70 anni è stato rinvenuto in un auto nel giardino. A dare l’allarme è stato il figlio della vittima, che non riusciva a contattare la madre da diverse ore. Il cadavere è stato trovato riverso in una pozza di sangue. Sarà l’autopsia a stabilire come è morta la donna, ma al momento le ipotesi investigative non escludono alcuna pista. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)