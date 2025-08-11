Caccia un ubriaco dal bar ma finisce nel dramma, barista accoltellata

A Gallicano nel Lazio, la tranquillità di un normale pomeriggio estivo si è trasformata in un incubo. Un bar molto frequentato del centro è diventato teatro di un episodio di violenza improvvisa, quando una lite tra cliente e titolare è degenerata in un’aggressione armata. Le urla, il panico e la fuga di alcuni avventori hanno interrotto bruscamente il via vai quotidiano del locale.

La discussione che accende la miccia

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo — un cliente abituale in evidente stato di ebbrezza — avrebbe iniziato a discutere animatamente con la titolare. La situazione si è fatta tesa in pochi minuti, finché la donna, con decisione, lo ha invitato a lasciare il locale. Quel momento è stato il punto di rottura che ha portato alla violenza.

Il colpo che gela il sangue

Testimoni riferiscono che il 65enne, invece di allontanarsi, ha estratto un coltello e ha colpito la barista al torace. Un gesto rapido e violento che ha lasciato tutti senza fiato. Un cliente, intervenuto per proteggerla, è stato ferito alla mano nel tentativo di disarmare l’aggressore.

Il bar, fino a quel momento animato da conversazioni e caffè serviti ai tavoli, si è svuotato in pochi secondi. Alcuni clienti sono corsi in strada per chiamare i soccorsi, mentre l’aggressore fuggiva a bordo della sua auto. La fuga, però, sarebbe durata poco.

L’intervento immediato dei carabinieri

Ricevuta la segnalazione, i carabinieri di Gallicano hanno isolato l’area per raccogliere prove e testimonianze, mentre altre pattuglie si sono messe sulle tracce dell’uomo. La svolta è arrivata con il ritrovamento di un’auto incidentata lungo via Prenestina Antica: corrispondeva alla descrizione fornita dai presenti.

Identità e precedenti dell’aggressore

L’uomo fermato è un 65enne con precedenti penali. Al momento dell’arresto si trovava in stato di alterazione da alcol. Gli investigatori non hanno avuto dubbi: era lui l’autore dell’accoltellamento avvenuto poco prima nel bar.

