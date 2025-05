Bus di studenti si schianta contro un albero: a bordo 56 bambini

Tra le strade di una città che sembravano tranquille come ogni altro pomeriggio, è bastante un istante per scatenare il panico. Un autobus pieno di studenti in gita si è trasformato in pochi secondi in un mezzo fuori controllo, terminando la corsa contro un albero. A bordo, 56 bambini. E ciò che è successo ha lasciato un’intera comunità con il fiato sospeso.

L’incidente in pieno centro: cos’è accaduto davvero

Il drammatico episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 19 maggio, tra corso San Maurizio e via Montebello, nel cuore di Torino. Un autobus che trasportava una scolaresca composta da 56 studenti, tutti tra i 12 e i 13 anni, ha perso improvvisamente il controllo mentre si dirigeva verso il fiume Po.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe invaso il bordo della carreggiata, finendo per schiantarsi violentemente contro alcuni alberi. Ma non è tutto: l’impatto ha coinvolto anche una struttura pubblicitaria e un palo dell’illuminazione. Un’intera scena urbana è stata stravolta in pochi attimi.

Tre bambini feriti e sette auto coinvolte

L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, ma fortunatamente la maggior parte dei bambini a bordo sono usciti illesi. Tre studenti hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale in codice verde. Ferito anche l’autista del pullman, anch’egli in condizioni non gravi.

L’impatto ha avuto però effetti a catena: sette veicoli parcheggiati nei pressi del punto dello schianto sono stati danneggiati. Le immagini dell’incidente mostrano una scena caotica, con l’autobus accartocciato su un lato e i mezzi coinvolti sparsi sulla strada.

