Burnley, Sheffield United e Leeds: statistiche e pronostici

Nel cuore della Championship, la tensione sale mentre la lotta per la promozione si intensifica. Con solo sei giornate rimanenti, le squadre sono impegnate in una serie di incontri cruciali che potrebbero decidere il loro destino. L’assenza di un chiaro dominatore rende questa stagione particolarmente avvincente, con il Burnley, lo Sheffield United, e il Leeds in corsa serrata per i primi due posti.

Il Burnley guida con una difesa impenetrabile

Il Burnley si trova attualmente in cima alla classifica con 84 punti, distinguendosi come la squadra più in forma. La loro forza risiede in una difesa robusta, avendo concesso solo 12 gol in 40 partite. I “Clarets” hanno dimostrato la loro abilità mantenendo una serie di 6 vittorie nelle ultime 7 gare, un record che non conosce sconfitte da novembre. La loro recente vittoria contro il Coventry per 2-1 ha consolidato la loro posizione, nonostante la porta non sia rimasta inviolata. Affrontano ora il Derby County, una squadra in difficoltà, posizionata quart’ultima e in piena lotta per evitare la retrocessione.

Il Sheffield United è stato sorpassato dal Burnley e ora si trova al secondo posto. Dopo una serie positiva, sono caduti inaspettatamente contro l’ Oxford United , ma si preparano a riscattarsi contro il Milwall .

è stato sorpassato dal e ora si trova al secondo posto. Dopo una serie positiva, sono caduti inaspettatamente contro l’ , ma si preparano a riscattarsi contro il . Il Leeds affronta una sfida impegnativa contro il Middlesbrough , una squadra che ha vinto le ultime due partite ed è in zona playoff. I “Whites” hanno registrato tre pareggi consecutivi e non hanno mantenuto un clean sheet da tre incontri.

affronta una sfida impegnativa contro il , una squadra che ha vinto le ultime due partite ed è in zona playoff. I “Whites” hanno registrato tre pareggi consecutivi e non hanno mantenuto un clean sheet da tre incontri. Nella lotta per i playoff, il Coventry cerca di rientrare in corsa dopo due sconfitte, mentre il Portsmouth deve affrontare una delle peggiori difese del campionato.

In zona salvezza, lo Swansea ha fatto un passo significativo allontanandosi dalla retrocessione con una vittoria contro il Derby, mentre il Plymouth continua a lottare nonostante l’ultimo posto.

La vittoria del Burnley nel match contro il Derby County è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica, e a 1.87 su Snai. Per quanto riguarda Middlesbrough-Leeds, il segno “Gol” è quotato a 1.78 su Goldbet e Lottomatica, e a 1.67 su Snai.

La Championship si sta rivelando emozionante e incerta come non mai. Le squadre in corsa per la promozione e la salvezza stanno dando il massimo in questo finale di stagione avvincente. Per non perdere nessun aggiornamento sui risultati e le analisi dettagliate, continua a seguirci. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!