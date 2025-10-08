Bufera contro l’avvocato Lovati: “Orribile quello che è successo” (VIDEO)

Il recente intervento dell’avvocato Massimo Lovati nel podcast Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona, ha sollevato un’ondata di polemiche nel panorama mediatico e giudiziario italiano. Le sue affermazioni riguardanti il caso Yara Gambirasio sono state considerate da molti come gravi e offensive, riaccendendo il dibattito su una vicenda che ha segnato profondamente l’opinione pubblica e i familiari della giovane vittima.

Le parole dell’avvocato Lovati sul caso Yara

Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, si era espresso nel podcast criticando la strategia difensiva adottata nel processo a Massimo Bossetti, affermando di non chiedere mai la verità ai propri assistiti e suggerendo alternative clamorose per la linea di difesa. Queste parole hanno suscitato reazioni negative non solo tra i giornalisti, ma anche tra gli addetti ai lavori e nell’opinione pubblica.

Un Lovati completamente delirante, che arriva perfino a dire assurdità sulla povera Yara Gambirasio. Da paura, davvero.

#Garlasco pic.twitter.com/WUuu3JYqtU — precipitevolissimevolmente (@saures788) October 6, 2025

Milo Infante interviene a “Ore 14” dopo le parole di Lovati sul caso Yara

Durante la trasmissione “Ore 14” in onda su Rai 2, il giornalista Milo Infante ha espresso una ferma condanna nei confronti delle dichiarazioni dell’avvocato Lovati. Infante, noto per l’approfondimento costante dei casi di cronaca, ha scelto di non trasmettere in studio l’audio delle parole contestate, motivando la decisione con il rispetto dovuto alle famiglie delle vittime. “Sono state pronunciate parole inaccettabili, giustificabili solo in condizioni di alterazione – ha dichiarato il conduttore – altrimenti è necessario valutare la sospensione dall’ordine professionale.”

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva