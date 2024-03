Sempre meno persone si sposano in Italia. Molte coppie, infatti, decidono di optare per la convivenza, evitando le spese del matrimonio. Nel corso degli anni, inoltre, si è perso anche il valore religioso del matrimonio. Lo Stato, però, sta mettendo a punto un bonus per tutte le coppie che vorrebbero convolare a nozze, ma sono frenate dai costi. (Continua…)

Bonus matrimonio in discussione alla Camera

Il bonus matrimonio arriva in discussione alla Camera. Si tratta di una nuova proposta di legge della Lega, che contiene appunto un emendamento che riguarda un bonus per i matrimoni religiosi. Lo scopo della legge è quello di aiutare dal punto di vista soprattutto economico le coppie under 35 che decidono di sposarsi in chiesa. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)