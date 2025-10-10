Bomba d’acqua improvvisa devasta la zona: tutto allagato

Una violenta tempesta tropicale ha colpito nelle ultime ore la regione settentrionale del Vietnam, causando gravi danni e lasciando numerose comunità isolate. Il maltempo, caratterizzato da piogge torrenziali e venti intensi, ha allagato interi quartieri e reso inaccessibili molte strade, mettendo a dura prova la popolazione locale e le autorità impegnate nei soccorsi.

Impatto della tempesta: vittime, dispersi e danni materiali

Le autorità vietnamite hanno confermato che la tempesta Matmo ha colpito in modo particolarmente severo la provincia di Thai Nguyen. Secondo i dati ufficiali, si registrano almeno quattro vittime e due persone disperse. Le precipitazioni eccezionali hanno provocato l’allagamento di circa 200.000 abitazioni, costringendo migliaia di famiglie a evacuare.

Il settore agricolo ha subito perdite ingenti: oltre 5.400 ettari di coltivazioni e allevamenti ittici sono stati distrutti. Più di 136.000 animali da cortile sono stati travolti dalle acque, aggravando la situazione economica delle comunità rurali.

