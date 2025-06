Bologna sogna il bis, Brescia vuole la rivincita: tutto su Gara 2

Il secondo atto della finale Scudetto LBA Playoff Unipol 2025 tra Virtus Bologna e Brescia si giocherà sabato 14 giugno alle 20:30, nuovamente alla Segafredo Arena, dopo il vibrante successo della Virtus in Gara 1. La serie avrà un impatto decisivo: un’eventuale vittoria del team di casa fisserebbe un importante 2‑0, lasciando Brescia sotto pressione.

Nella prima sfida, il punteggio finale ha visto prevalere Bologna per 90‑87, una partita equilibrata e intensa fino alla sirena. I 29 punti di Tornike Shengelia sono stati determinanti, mentre il pressing difensivo nel finale – in particolare la rubata di Cordinier – ha chiuso i giochi.

Bologna-Brescia, tutto su Gara 2

Dopo Gara 1, la Virtus punta a consolidare il vantaggio restando fedele alla difesa solida e alle letture rapide in transizione. Il duo Shengelia‑Morgan continuerà a essere il fulcro dell’attacco. La presenza sotto canestro di Zizic e Pajola offrirà rimbalzi e difesa preziosi.

Nonostante la sconfitta, Brescia ha dimostrato di poter giocare a viso aperto. Serve maggiore attenzione offensiva nei momenti chiave, soprattutto dalla lunetta. Coach Poeta ha sottolineato la necessità di “replicare la prestazione di Gara 1 con più attenzione ai dettagli”. Il fattore campo e la voglia di allungare la serie pesano su entrambe: Bologna cerca il 2‑0 che può tagliare le gambe a Brescia; Brescia deve reagire con carattere e personalità per restare in corsa.

Dove vederla

La partita sarà visibile in chiaro su Nove e DMAX e, per gli abbonati, su Eurosport 2. In streaming, live su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport offrirà anche una live-text aggiornata minuto per minuto.

Gara 2 è l’occasione per Brescia di riscattarsi e dimostrare di poter fronteggiare Bologna per tutta la serie. Allo stesso tempo, la Virtus può mettere un mattoncino importante verso lo Scudetto, spinta dal proprio pubblico. Il pronostico resta aperto: sarà una sfida fatta di dettagli, intensità e carattere.

Leggi anche