Resta intrappolato col furgone al passaggio a livello: il treno lo distrugge (VIDEO)

Resta intrappolato col furgone al passaggio a livello: il treno lo distrugge. Un nuovo drammatico episodio ai passaggi a livello riaccende l’attenzione sulla sicurezza ferroviaria in Europa. Questa volta, il teatro dell’incidente è la Polonia, dove le immagini catturate da una telecamera di sorveglianza documentano un impatto devastante tra un treno e un veicolo rimasto bloccato sui binari. L’accaduto solleva interrogativi urgenti sulle dinamiche che hanno portato al blocco del mezzo e sulle eventuali misure preventive non attuate. I dettagli dell’incidente.

Resta intrappolato al passaggio a livello: è dramma

Le telecamere di sorveglianza hanno documentato un grave incidente avvenuto presso un passaggio a livello a Wola Filipowska, una località situata nei pressi di Cracovia, in Polonia. Nelle immagini, diffuse nelle ore successive all’accaduto, si vede distintamente un furgone che attraversa il passaggio a livello. Dopo aver superato la prima sbarra, il veicolo si blocca improvvisamente sulle rotaie, senza riuscire a liberare il binario.

Sequenza degli eventi: doppio treno e manovra improvvisa

L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino. Il veicolo commerciale si è arrestato davanti alle barriere abbassate. Dopo il transito di un primo convoglio e la temporanea riapertura delle barriere, i segnali luminosi hanno continuato a lampeggiare, annunciando l’arrivo imminente di un secondo treno. Le barriere si sono abbassate nuovamente mentre il furgone era ancora sui binari. Il conducente ha tentato una manovra d’emergenza, posizionando il mezzo in diagonale, ma il treno lo ha colpito poco dopo travolgendolo in modo violentissimo data l’alta velocità.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva