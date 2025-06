Bimbo di 11 anni trovato morto sotto la doccia, come è successo

È accaduto tutto in pochi attimi, in una serata apparentemente normale. Il piccolo si trovava in casa, a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, quando si è chiuso in bagno per fare la doccia. Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. Dopo alcuni minuti, i familiari, non vedendolo uscire, si sono preoccupati e hanno aperto la porta: il bambino era riverso sotto la doccia, privo di sensi.

Subito è scattato l’allarme. Sono stati chiamati i soccorsi e nel giro di pochi minuti sono arrivate sul posto due ambulanze del 118. Ma per il bambino non c’era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso. Il corpo era già freddo e le manovre rianimatorie si sono rivelate inutili.

Le prime ipotesi sul decesso: malore improvviso

Secondo una prima ricostruzione fornita dagli inquirenti, e dai sanitari che hanno effettuato un esame esterno del corpo, il bambino sarebbe morto a causa di un malore improvviso. Non ci sarebbero segni di violenza, né traumi evidenti. Tuttavia, vista l’età della vittima e la totale inaspettatezza dell’accaduto, le autorità hanno deciso di disporre l’autopsia.

Il corpo del piccolo è stato trasferito in obitorio, dove verranno effettuati gli esami previsti nei casi di morte improvvisa in soggetti minorenni. Solo l’autopsia potrà dare risposte più certe: si ipotizza un arresto cardiaco o un altro evento acuto, ma nulla viene escluso a priori.

