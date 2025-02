Bimbo di 6 anni trovato morto in casa, l’ipotesi dietro il decesso

Un bambino di 6 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Mompiani a Milano, in zona Corvetto. La tragedia è accaduta nella giornata di ieri, mercoledì 5 febbraio 2025. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, il bambino sembrava ormai deceduto da ore. Cosa gli è successo? (Continua dopo le foto)

La madre chiama due volte i soccorsi

La madre del piccolo avrebbe effettuato due chiamate ai soccorsi. La prima risale alle 8:40 del mattino, la seconda alle 13:10. La prima volta ha chiamato il 118, ma poi aveva revocato la richiesta d’aiuto dicendo che ormai stava “andando in farmacia”. La seconda chiamata è partita alle 13:10: questa volta la madre avrebbe detto che il figlio stava male e non riusciva più a respirare. Quando i sanitari sono giunti sul posto hanno provato a rianimare il piccolo, ma sembrava morto da ore. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Aperta un’indagine sulla morte del piccolo

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo per poter disporre l’autopsia sulla salma e risalire alla causa del decesso. Il medico legale, in un primo controllo al corpo, non avrebbe riscontrato segni evidenti di violenza. Saranno eseguite verifiche anche sui dosaggi dei medicinali che il piccolo di 6 anni avrebbe ingerito. Resta anche da stabilire l’orario esatto del decesso. Quali sono le ipotesi?

