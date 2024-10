Bianca Balti, è bufera prima della chemio: “Ridicola”

Bianca Balti ha annunciato sui social di essere in cura per un tumore ovarico. L’annuncio ovviamente ha scosso tutti. Sempre sui social, la famosa modella ha annunciato di aver iniziato il suo percorso di chemioterapia, ma stavolta è finita nella bufera. (Continua…)

Chi è Bianca Balti

Bianca Balti è una delle modelle più famose in Italia. Ha lavorato per importanti brand di moda come Dolce & Gabbana, Missoni e Armani. È l'unica modella italiana ad aver sfilato durante il Victoria's Secret Fashion Show. Negli ultimi anni è riuscita a consacrarsi anche negli Stati Uniti: nel 2011 è stata scelta da L'Oréal come nuova testimonial internazionale insieme a grandi personalità come Jennifer Lopez e Jane Fonda. Di recente ha scoperto di avere un tumore ovarico.

La malattia

Di recente sui social Bianca Balti ha annunciato di avere un tumore ovarico al terzo stadio. La modella già nel 2022 si era sottoposta ad una mastectomia bilaterale, un intervento dove vengono rimossi entrambi i seni. La ragione dell'intervento era preventiva ed era legata al rischio di contrarre un tumore al seno. Adesso, invece, ha scoperto di avere un tumore ovarico al terzo stadio dopo essersi recata al Pronto Soccorso per un dolore addominale. Sempre sui social ha annunciato di aver iniziato il percorso di chemioterapia, ma è finita nella bufera.