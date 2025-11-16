La stagione MotoGP 2025 si conclude nel segno di Marco Bezzecchi, che a Valencia conquista la sua terza vittoria dell’anno e la seconda consecutiva, dopo il successo di Portimao e quello ottenuto in primavera a Silverstone. Per Aprilia è un finale di stagione straordinario, impreziosito anche dal secondo posto di Raul Fernandez con la moto clienti Trackhouse, autore di una gara in crescita e di sorpassi decisi nella prima metà del GP.

La lotta per il podio: Di Giannantonio sguscia sul finale

Alle spalle di Bezzecchi, Fernandez trova spazio per superare la Ducati Gresini di Alex Marquez, che dopo un buon avvio cede ritmo e posizioni. Il vicecampione del mondo finisce in difficoltà soprattutto nella seconda parte di gara, quando deve respingere gli attacchi di Pedro Acosta. Il rookie della KTM Red Bull completa il sorpasso al giro 20, ma pochi minuti dopo è costretto a cedere anche a Fabio Di Giannantonio, autore di un finale in rimonta e capace di strappare la terza posizione a due giri dalla bandiera a scacchi.

Marquez Jr. chiude così sesto, scavalcato nel finale anche dal compagno di squadra Fermin Aldeguer, che sigilla la top five. Settimo Luca Marini con la Honda HRC, davanti alla KTM factory di Brad Binder. Chiudono la top ten Jack Miller (Yamaha Pramac) ed Enea Bastianini con la KTM Tech3.

Bagnaia, stagione da dimenticare: out al primo giro

La gara di Valencia conferma l’annus horribilis di Francesco Bagnaia, costretto al ritiro già nel giro iniziale. Un contatto con la Honda LCR di Johann Zarco lo obbliga a tagliare la curva e finire nella ghiaia, senza possibilità di rientro.

Poco dopo arriva anche l’abbandono di Franco Morbidelli, finito addosso alla Honda di Aleix Espargaró al termine del giro di ricognizione e poi costretto al ritiro ufficiale dopo il primo giro. Per il pilota del team VR46 sono previsti accertamenti a causa di una mano gonfia, possibile frattura a un metacarpo.

Cadute e ritiri: tanti colpi di scena

L’elenco dei ritiri prosegue con Ai Ogura, protagonista di una violenta caduta in curva 1 nel corso del settimo giro, e con Fabio Quartararo, scivolato a quattro passaggi dal traguardo. Giornata complicata anche per Jorge Martin, che dopo metà gara è costretto a fermarsi al quindicesimo giro per condizioni fisiche ancora lontane da quelle ottimali.

La stagione si chiude dunque con una gara ricca di episodi, ma con un dato chiaro: l’Aprilia chiude il 2025 da assoluta protagonista, mentre Bezzecchi conferma il proprio ruolo da uomo nuovo del mondiale.

