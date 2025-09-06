Dopo un’estate travagliata, fatta di trattative interrotte e di rifiuti, Ismael Bennacer lascia temporaneamente il Milan e riparte dalla Croazia. Nella notte è arrivata la definizione dell’intesa con la Dinamo Zagabria, che ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista algerino con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto.

Il club croato ha comunicato che Bennacer si sottoporrà nelle prossime ore alle visite mediche prima di procedere alla firma del contratto.

S velikim zadovoljstvom objavljujemo da će alžirski reprezentativac i veznjak AC Milana Ismael Bennacer pojačati GNK Dinamo!



Dinamo i AC Milan postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa ugovora. Bennacer dolazi u Zagreb, gdje će obaviti liječničke preglede… pic.twitter.com/FaIGa55n5y — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 4, 2025

I dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato da Milannews, l’opzione di riscatto fissata tra le due società ammonta a 10 milioni di euro complessivi. Una cifra che la Dinamo potrà decidere di versare a fine stagione per trattenere definitivamente il giocatore.

Per Bennacer si tratta di una nuova occasione dopo essere finito ai margini della rosa rossonera e dopo aver rifiutato il trasferimento in Turchia al Trabzonspor.

Un nuovo inizio per il centrocampista algerino

Arrivato al Milan nel 2019 dall’Empoli, Bennacer ha vissuto stagioni da protagonista, contribuendo anche alla vittoria dello scudetto del 2022. Negli ultimi mesi, però, il suo spazio si era ridotto notevolmente, spingendolo a valutare una nuova avventura.

Il trasferimento a Zagabria rappresenta ora una possibilità di rilancio, con la prospettiva di tornare a giocare con continuità e di rimettersi in mostra anche in campo internazionale.

Leggi anche: