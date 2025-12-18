Benevento-Catania: statistiche e quote, equilibrio al vertice

L’ultima giornata del girone d’andata del Girone C di Serie C si preannuncia ricca di interesse, con la sfida a distanza tra Benevento e Catania per la conquista del titolo di campione d’inverno. Entrambe le squadre sono a quota 38 punti dopo 18 giornate, condividendo la vetta della classifica. Il prossimo turno, che si disputerà tra venerdì 19 e domenica 21 dicembre 2025, rappresenta l’ultimo atto prima della pausa natalizia e potrebbe sancire chi trascorrerà il Natale in cima alla classifica.

Ultima giornata d’andata: in palio il titolo d’inverno

La corsa al primato nel Girone C vede Benevento e Catania affrontare due impegni di rilievo: i campani saranno di scena sul campo dell’Audace Cerignola venerdì 19 dicembre, mentre i siciliani accoglieranno tra le mura amiche l’Atalanta U23 domenica 21 dicembre. Il titolo di campione d’inverno, seppur simbolico, rappresenta un riconoscimento della costanza e dell’efficacia del percorso compiuto finora. La posta in palio è alta anche sotto il profilo psicologico, poiché chi chiuderà l’anno in vetta potrà affrontare con maggiore fiducia il girone di ritorno. Quest’ultima giornata promette quindi emozioni e sorprese, con entrambe le squadre determinate a mantenere il passo.

Numeri e statistiche a confronto tra Benevento e Catania

Analizzando il cammino delle due formazioni, emergono dati interessanti:

Benevento vanta il miglior attacco del girone con 37 reti segnate in 18 partite.

vanta il miglior attacco del girone con 37 reti segnate in 18 partite. Catania si distingue per la miglior difesa: solo 9 gol subiti.

si distingue per la miglior difesa: solo 9 gol subiti. Entrambe hanno raccolto 38 punti, mantenendo un distacco di 3 punti dalla terza (Salernitana).

Il rendimento recente di Benevento è stato favorito anche dal cambio in panchina: l’arrivo di Antonio Floro Flores ha portato 4 vittorie in 5 gare, con una media realizzativa notevole (14 gol nelle ultime 5 partite). In particolare, spicca il successo per 5-1 sulla Salernitana. Sul fronte Catania, la solidità difensiva è testimoniata dalle 13 partite su 18 concluse senza subire gol, comprese le vittorie contro dirette concorrenti come Crotone, Benevento e Salernitana. Nonostante qualche inciampo (sconfitta netta a Cosenza e pari spettacolare a Caserta), la squadra guidata da Domenico Toscano ha dimostrato grande compattezza.

Quote principali e mercato scommesse: equilibrio in vetta

Il duello al vertice contribuisce a rendere particolarmente interessanti anche le valutazioni dei bookmaker. Le quote per la vittoria finale del girone sono molto vicine, riflettendo l’equilibrio tra le due squadre. In questo scenario:

Benevento gode di leggero favore per il miglior attacco e la recente striscia positiva.

gode di leggero favore per il miglior attacco e la recente striscia positiva. Catania viene premiato dalla solidità difensiva e dal rendimento casalingo.

Anche le quote sulle singole partite dell’ultima giornata rispecchiano questo equilibrio, con margini ridotti tra le opzioni “1X2” e particolare attenzione al fattore campo, che potrebbe risultare decisivo.

Curiosità numeriche e tendenze utili

Sono diversi gli spunti statistici che emergono analizzando i dati delle due squadre:

Catania ha il miglior rendimento interno del girone: 9 partite in casa, 8 vittorie e 1 pareggio (25 punti su 27 disponibili).

ha il miglior rendimento interno del girone: 9 partite in casa, 8 vittorie e 1 pareggio (25 punti su 27 disponibili). Benevento vanta lo stesso score casalingo, ma giocherà in trasferta, dove ha raccolto 13 punti e subito 4 sconfitte.

vanta lo stesso score casalingo, ma giocherà in trasferta, dove ha raccolto 13 punti e subito 4 sconfitte. Entrambe le squadre hanno mostrato qualche difficoltà fuori casa, rendendo il fattore campo ancora più rilevante nell’ultima giornata.

Le difese sono spesso protagoniste: Catania ha mantenuto la porta inviolata in 13 occasioni, Benevento ha incrementato la produzione offensiva nelle ultime settimane.

Il calendario proseguirà dopo la pausa con Catania ospite a Foggia e Benevento impegnato al Vigorito contro il Crotone, segnali che la corsa al vertice resterà combattuta anche nel girone di ritorno.

In conclusione, la sfida tra Benevento e Catania per il titolo d’inverno del Girone C di Serie C rappresenta uno dei momenti clou della stagione. Le statistiche e le quote evidenziano un equilibrio che promette emozioni fino all’ultimo minuto, con il fattore campo destinato a giocare un ruolo di rilievo. Gli appassionati potranno così vivere un finale d’anno ricco di tensione e spettacolo, in attesa di scoprire chi festeggerà il Natale in testa.