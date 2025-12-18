Benevento-Catania: statistiche e quote, equilibrio al vertice

L’ultima giornata del girone d’andata del Girone C di Serie C si preannuncia ricca di interesse, con la sfida a distanza tra Benevento e Catania per la conquista del titolo di campione d’inverno. Entrambe le squadre sono a quota 38 punti dopo 18 giornate, condividendo la vetta della classifica. Il prossimo turno, che si disputerà tra venerdì 19 e domenica 21 dicembre 2025, rappresenta l’ultimo atto prima della pausa natalizia e potrebbe sancire chi trascorrerà il Natale in cima alla classifica.
Ultima giornata d’andata: in palio il titolo d’inverno
La corsa al primato nel Girone C vede Benevento e Catania affrontare due impegni di rilievo: i campani saranno di scena sul campo dell’Audace Cerignola venerdì 19 dicembre, mentre i siciliani accoglieranno tra le mura amiche l’Atalanta U23 domenica 21 dicembre. Il titolo di campione d’inverno, seppur simbolico, rappresenta un riconoscimento della costanza e dell’efficacia del percorso compiuto finora. La posta in palio è alta anche sotto il profilo psicologico, poiché chi chiuderà l’anno in vetta potrà affrontare con maggiore fiducia il girone di ritorno. Quest’ultima giornata promette quindi emozioni e sorprese, con entrambe le squadre determinate a mantenere il passo.
Numeri e statistiche a confronto tra Benevento e Catania
Analizzando il cammino delle due formazioni, emergono dati interessanti:
- Benevento vanta il miglior attacco del girone con 37 reti segnate in 18 partite.
- Catania si distingue per la miglior difesa: solo 9 gol subiti.
- Entrambe hanno raccolto 38 punti, mantenendo un distacco di 3 punti dalla terza (Salernitana).
Il rendimento recente di Benevento è stato favorito anche dal cambio in panchina: l’arrivo di Antonio Floro Flores ha portato 4 vittorie in 5 gare, con una media realizzativa notevole (14 gol nelle ultime 5 partite). In particolare, spicca il successo per 5-1 sulla Salernitana. Sul fronte Catania, la solidità difensiva è testimoniata dalle 13 partite su 18 concluse senza subire gol, comprese le vittorie contro dirette concorrenti come Crotone, Benevento e Salernitana. Nonostante qualche inciampo (sconfitta netta a Cosenza e pari spettacolare a Caserta), la squadra guidata da Domenico Toscano ha dimostrato grande compattezza.
Quote principali e mercato scommesse: equilibrio in vetta
Il duello al vertice contribuisce a rendere particolarmente interessanti anche le valutazioni dei bookmaker. Le quote per la vittoria finale del girone sono molto vicine, riflettendo l’equilibrio tra le due squadre. In questo scenario:
- Benevento gode di leggero favore per il miglior attacco e la recente striscia positiva.
- Catania viene premiato dalla solidità difensiva e dal rendimento casalingo.
Anche le quote sulle singole partite dell’ultima giornata rispecchiano questo equilibrio, con margini ridotti tra le opzioni “1X2” e particolare attenzione al fattore campo, che potrebbe risultare decisivo.
Curiosità numeriche e tendenze utili
Sono diversi gli spunti statistici che emergono analizzando i dati delle due squadre:
- Catania ha il miglior rendimento interno del girone: 9 partite in casa, 8 vittorie e 1 pareggio (25 punti su 27 disponibili).
- Benevento vanta lo stesso score casalingo, ma giocherà in trasferta, dove ha raccolto 13 punti e subito 4 sconfitte.
- Entrambe le squadre hanno mostrato qualche difficoltà fuori casa, rendendo il fattore campo ancora più rilevante nell’ultima giornata.
- Le difese sono spesso protagoniste: Catania ha mantenuto la porta inviolata in 13 occasioni, Benevento ha incrementato la produzione offensiva nelle ultime settimane.
Il calendario proseguirà dopo la pausa con Catania ospite a Foggia e Benevento impegnato al Vigorito contro il Crotone, segnali che la corsa al vertice resterà combattuta anche nel girone di ritorno.
In conclusione, la sfida tra Benevento e Catania per il titolo d’inverno del Girone C di Serie C rappresenta uno dei momenti clou della stagione. Le statistiche e le quote evidenziano un equilibrio che promette emozioni fino all’ultimo minuto, con il fattore campo destinato a giocare un ruolo di rilievo. Gli appassionati potranno così vivere un finale d’anno ricco di tensione e spettacolo, in attesa di scoprire chi festeggerà il Natale in testa.