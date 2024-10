Durante la puntata di ieri, lunedì 22 ottobre 2024, del Grande Fratello, sono state rimescolate le carte in tavola. Durante il televoto sono stati votati Lorenzo e Shaila come preferiti. I due sono stati mandati in Spagna nella casa del Gran Hermano. Nemmeno il tempo di ambientarsi, che Shaila Gatta ha iniziato a fare le prime confessioni a proposito del suo rapporto con Javier e Lorenzo. Parlando con una gieffina spagnola, ha ammesso quali sono i suoi sentimenti per i due ragazzi. (Continua dopo le foto)

Il rapporto di Shaila con Javier

Inizialmente, Shaila sembrava presa da Lorenzo. Poi il ragazzo ha dato un bacio ad Helena, quindi la ballerina ha ripiegato su Javier. Ben presto però si è stufata del pallavolista argentino. "Come ne esco? Non mi piace, è moscio", ha detto la ragazza su Javier alle Non è la Rai. Quando Alfonso Signorini ha mostrato le clip in questione a Javier, il ragazzo si è allontanato, ma Shaila dopo poco più di 24 ore è tornata sui suoi passi. "Ragazze ho sentito un fuoco mentre parlavamo. Sentivo la situazione… capitemi. Mi piace! Ho mille vibes, il suo odore, la sua pelle, le sue parole", aveva detto. Lui ci è ricascato, ma durante la puntata di ieri, Shaila ha detto nuovamente di non essere convinta.

La confessione di Shaila su Javier

Una volta entrata al Gran Hermano, la ballerina si è appartata in bagno con una gieffina e ha iniziato a parlare del suo rapporto con Javier Martinez. "Quando stai in una casa e tutti ti conoscono, commentano, giudicano, iniziano ad avere pregiudizi e puntano il dito. Tutti parlano e giudicano senza pensare che dentro a una persona c'è un mondo. Quindi nella casa italiana mi dicevano 'ah lei ha fatto questo, lei ha fatto quello, lei ha baciato'. Io sono stata criticata per questo bacio che ho dato al ragazzo. Ma io non ho dato quel bacio per usarlo o illuderlo, ma dovevo capire se lui era giusto per me, se c'era connessione. Io lo guardavo e pensavo 'è buono, è bello, è carino, gentile, romantico, perché non va?'". Insomma, subito Shaila ha ammesso di non essere presa da Javier, nonostante i due abbiano passato le ultime notti a dormire insieme. "Volevo farmi piacere l'altro ragazzo a tutti i costi", ha ammesso Shaila.

