Bassetti avverte gli italiani, ci sono brutte notizie in vista del Capodanno: cosa succede

L’influenza stagionale sta registrando un boom di casi in Italia, complice il periodo festivo. Le famiglie che si riuniscono in casa e il clima festivo ha creato un ambiente ideale per la diffusione del virus. Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, ha però dato una brutta notizia: cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? (Continua dopo le foto)

Influenza, esplodono i casi durante le feste

Matteo Bassetti ha affermato che c’è stato un boom di casi di influenza nel periodo delle feste, una situazione ampiamente prevedibile. “Nell’ultima settimana, la gente è stata in casa a preparare il cenone e i bambini hanno smesso di andare a scuola, portando i virus in casa con i nonni, gli zii, i genitori, e i parenti vari. Così l’influenza è esplosa, come ampiamente atteso”, ha dichiarato il famoso virologo. Intanto, la situazione negli ospedali è sempre più critica. (Continua dopo le foto)

Influenza, boom di casi: quando è atteso il picco

“La situazione dell’influenza sembra sia esplosa, pur non avendo raggiunto il picco”, ha detto Matteo Bassetti a proposito del boom di casi che si sono registrati negli ultimi giorni. Il virologo prevede che il picco dell’influenza si raggiungerà nella prima metà di gennaio. “Questa influenza è caratterizzata da febbre alta, tra 39° e 40°, che dura 3-5 giorni”. Intanto, la situazione negli ospedali italiani è critica. Cosa sta succedendo?

