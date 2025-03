Barletta vs Rovato-Vertovese: pronostico e analisi

Barletta si prepara a sfidare il Rovato-Vertovese nella finale di Coppa Italia Dilettanti, un evento di grande rilevanza nel panorama del calcio dilettantistico italiano. Con un trofeo in palio, entrambe le squadre sono pronte a dare il meglio per aggiudicarsi la vittoria. L’attenzione è ora focalizzata su questo match, che promette emozioni e colpi di scena.

Rovato-Vertovese: statistiche e percorso

Il Rovato-Vertovese, nato dalla fusione tra il Rovato e la Vertovese, si è dimostrato una forza da non sottovalutare. Attualmente, la squadra occupa il secondo posto nel girone C di Eccellenza lombarda con 59 punti, dietro lo Scanzorosciate. La loro stagione è stata caratterizzata da 17 vittorie, 8 pareggi e solo 3 sconfitte, con 47 gol fatti e 21 subiti. Nella fase regionale della Coppa, hanno superato avversari di rilievo come Tritium, Rhodense e Carpenedolo, segnando un netto 4-0 contro la Solbiatese in finale. Nella fase nazionale, hanno dimostrato determinazione, vincendo il girone A e superando squadre come Alba Calcio e Genova Calcio. Il loro percorso li ha visti prevalere anche contro il Codroipo e l’Alto Tevere Sansepolcro, quest’ultimo ai calci di rigore.

Il tecnico Marco Bolis, con un passato da calciatore nel Milan e nel Monza, guida la squadra con un approccio dinamico, schierandola spesso con un 4-2-3-1. L’undici tipo include il portiere Gherardi, difensori come Adenyo e Belotti, e attaccanti come Pozzoni. Nonostante l’assenza di un vero stoccatore, il Rovato-Vertovese si distingue per la sua capacità di adattamento e imprevedibilità.

La sfida contro il Barletta sarà sicuramente un banco di prova significativo. Mentre il Barletta gode di un certo favore nei pronostici grazie al suo blasone e alla sua esperienza, il Rovato-Vertovese è una squadra da non sottovalutare. Entrambe le compagini mirano a conquistare la Coppa Italia Dilettanti e a scrivere un nuovo capitolo nella loro storia calcistica.

Alla luce delle quote attuali, il Barletta è visto come il favorito, ma il calcio è spesso imprevedibile e il Rovato-Vertovese potrebbe riservare sorprese. Resta da vedere chi avrà la meglio in questa sfida decisiva.

