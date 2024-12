Home | Bambina di 5 anni sbranata dai rottweiler di famiglia: come è potuto succedere

Un’altra vicenda con un finale tragico che ha come protagonista un rottweiler, due in questo caso. Una bambina di 5 anni ha perso la vita dopo essere stata aggredita nel cortile di casa dai due cani di famiglia. È successo la scorsa domenica, 8 dicembre 2024, intorno alle 12. L’incidente è avvenuto in un momento di apparente normalità che è diventato un dramma improvviso. (Continua dopo le foto)

California, bambina di 5 anni aggredita e uccisa dai due rottweiler di famiglia

La tragedia è accaduta a Covina, in California, la scorsa domenica 8 dicembre intorno alle 12, all’interno di una gated community, situata al numero 2500 di Palomino Drive. In quel momento, la bimba e il padre si trovavano nel cortile insieme ai quattro cani di famiglia: un rottweiler di 10 anni, un incrocio tra rottweiler e weimaraner di 6 anni, un weimaraner di 10 anni e un dobermann di 4 anni. I due rottweiler hanno improvvisamente attaccato la bimba. Come è successo? (Continua dopo le foto)

Perché i rottweiler hanno aggredito la bambina

Il tenente Steve De Jong, a capo delle indagini, ha spiegato cos’è successo la scorsa domenica. “È caduta. I due cani hanno iniziato immediatamente ad attaccarla. Il padre stava cercando di proteggerla e di allontanarla dai cani”, le parole dell’agente. Il padre ha gridato aiuto e i suoi vicino sono intervenuti, hanno chiamato le autorità e i pompieri. “La bimba è stata trasportata al Pomona Valley Hospital Medical Center con ferite alla parte superiore del torace e alla testa, ma è deceduta”, ha aggiunto De Jong. Che ne sarà dei rottweiler che hanno attaccato la bimba?

