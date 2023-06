Home » Provaci ancora Mario: possibile futuro in Messico per Balotelli

Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Mario Balotelli potrebbe iniziare una nuova avventura in Messico all’America di Città del Messico

Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Mario Balotelli potrebbe iniziare una nuova avventura in Messico all'America di Città del Messico. A 33 anni la carriera di Super Mario potrebbe proseguire oltreoceano.

SAN PEDRO DE ALCANTARA, SPAIN – JANUARY 08: Mario Balotelli of FC Sion gestures during the Friendly match between FC Sion vs VfB Stuttgart at Marbella Football Center on January 8, 2023 in San Pedro De Alcantara, Spain. (Photo by DeFodi Images via Getty Images)

Balotelli in Messico: possibile futuro oltreoceano per Super Mario

L’avventura di Balotelli in Svizzera, al Sion, può considerarsi conclusa dopo la fallimentare stagione individuale e collettiva. La squadra è retrocessa nella categoria inferiore e l’attaccante, che era stato anche fatto capitano, non ha ripagato la fiducia datagli a inizio anno dal club. Una nuova parentesi potrebbe però presto aprirsi nella sua carriera: a 33 anni quasi compiuti Super Mario è pronto per volare oltreoceano.

Secondo quanto riportato dai media messicani, gli agenti dell’ex Milan e Manchester City lo avrebbero offerto per giocare nel campionato di massima divisione del Messico, il cui torneo di apertura 2023 inizia il prossimo 1 luglio. Si ipotizza che l’America di Città del Messico possa essere una possibile destinazione per lui. Il club, noto come “Las Aguilas”, sta ancora cercando un nuovo attaccante dopo la partenza di Federico Vinas. L’obiettivo sarebbe quello di fornire un nuovo compagno offensivo al nazionale messicano Henry Martin nel sistema di gioco 4-4-2 del nuovo allenatore André Jardine.

Il Sion, dopo la stagione fallimentare e la retrocessione rimediata, si priverebbe senza problemi del suo attaccante, evitando di pagargli un anno di stipendio a cifre importanti. Secondo quanto riportato da Radiomercato in Messico, l’arrivo di Balotelli nel campionato messicano sarebbe considerato come un’alternativa al possibile trasferimento di Gabigol dal Flamengo. L’ex giocatore dell’Inter, brasiliano, è considerato uno dei migliori attaccanti sudamericani. Nel caso in cui non si riesca ad arrivare a un accordo con Gabigol, potrebbe essere presa in considerazione la candidatura di Balotelli.