Home | Autobus si ribalta, decine di morti e feriti: come è successo

I vetri dell’autobus sono stati proiettati all’esterno, mentre le tende rosse risultano lacerate e i sedili sono finiti fuori dal veicolo. Il mezzo giace su un fianco, nascosto in parte da sassi e sterpaglia. Sul luogo si trovavano buste strappate, materassini sporchi di sangue, bottiglie e indumenti. Gli sportelli laterali sono stati scardinati, alcune persone sono rimaste intrappolate tra le lamiere, altre sono state scaraventate fuori.

Bus si ribalta e finisce nella scarpata: terrore per 55 passeggeri

Subito dopo l’impatto, soccorritori e passanti hanno percorso le lamiere e il fango per prestare aiuto ai passeggeri. I feriti sono stati tratti in salvo uno dopo l’altro, molti di loro indossavano magliette identiche, probabilmente appartenenti a un gruppo organizzato. Diversi passeggeri sono stati trovati senza vita all’arrivo delle prime squadre di emergenza. Il veicolo, completamente distrutto, è rimasto per ore sul fondo della scarpata, vigilato da militari e medici volontari.

Incidente sulla strada Firouzabad-Kavar in Iran

L’autobus si è ribaltato mentre percorreva una strada montuosa con a bordo 55 passeggeri. Il bilancio provvisorio conta 21 vittime e 34 feriti. L’incidente è avvenuto in un tratto già considerato pericoloso, caratterizzato da curve strette e pendenze prive di barriere protettive. Le cause del sinistro sono tuttora in fase di accertamento; si ipotizza un possibile guasto tecnico o un errore umano.

Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, molte squadre di soccorso sono intervenute dopo l’allarme. Le operazioni di recupero sono proseguite per tutta la mattinata, complicate dalla zona impervia e dalle condizioni del veicolo, quasi completamente distrutto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva