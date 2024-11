Autobus esce di strada e precipita in una gola: almeno 30 morti

Un incidente stradale è finito in tragedia. È successo nella mattinata di oggi, lunedì 4 novembre 2024. Un autobus con 60 persone a bordo è uscito di strada ed è precipitato in una gola. Il bilancio è drammatico: si parla di almeno 36 morti e 10 feriti, che sono stati trasportati dai soccorritori negli ospedali più vicini. Ci sarebbero anche alcuni passeggeri dispersi. (Continua dopo le foto)

Tragico incidente in India, un bus precipita in una gola

Il grave incidente è avvenuto questa mattina nel distretto di Almora, nello stato montuoso dell'Uttarakhand, in India. Secondo quanto emerso da un'indagine preliminare, l'autobus avrebbe prima sbandato, per cause ancora da chiarire, e sarebbe poi precipitato in una gola profonda circa 60 metri nel nord dell'India. A dare l'allarme sarebbero stati proprio alcuni passeggeri che sono riusciti a fuggire o che sono stati sbalzati fuori dall'impatto e hanno poi chiamati i soccorsi.

Tragico incidente ad Almora: almeno 36 morti e 10 feriti

Diverse squadre di soccorritori sono state inviate sul posto per soccorrere le vittime del terribile incidente. Al momento il bilancio è di 36 morti e 10 feriti, riporta il quotidiano locale Times of India. Le autorità però, hanno avvertito che il numero delle vittime potrebbe continuare a salire, mentre i soccorritori sono all’opera per salvare passeggeri che potrebbero essere ancora intrappolati all’interno. I feriti intanto, sono stati trasportati nel centro sanitario più vicino per le cure. Cosa è emerso dalle prime indagini?

