Auto si ribalta sul lungomare, a bordo 5 giovanissimi

Tragico incidente sul lungomare. Una Mini Cooper, per cause ancora non accertate, è uscita fuori strada sul lungomare ribaltandosi varie volte. A bordo dell’auto viaggiavano cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 18 e i 19 anni. Tutti sono finiti in ospedale: uno di loro purtroppo non ce l’ha fatta a causa delle gravissime lesioni riportate. (Continua dopo le foto)

Incidente Bari, auto si ribalta sul lungomare: un morto e 4 feriti

Il terribile incidente è accaduto oggi, lunedì 21 ottobre 2024, intorno all’una di notte, in via Di Cagno Abbrescia (incrocio via Ballestrero), tra la spiaggia di Torre Quetta e quella di Pane e pomodoro, sul lungomare di Bari. Una Mini Cooper, dopo aver sbandato, si è ribaltata più volte e i cinque ragazzi (tutti neomaggiorenni), che viaggiavano a bordo dell’auto, sono rimasti incastrati nelle lamiere. Uno di loro purtroppo non ce l’ha fatta. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i ragazzi dalle lamiere dell’auto, che nell’incidente si è completamente accartocciata. Gli esperti hanno lavorato tutta la notte, illuminati dalla torre faro, fino alle prime luci dell’alba, per estrarre i giovani dalle lamiere contorte utilizzando cesoie idrauliche e divaricatori. Una volta usciti dall’auto, i soccorritori del 118 hanno trasporto i feriti in codice rosso negli ospedali Policlinico, Di Venere e San Paolo di Bari. Come stanno i cinque ragazzi?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva