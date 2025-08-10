Auto precipita in una cisterna piena d’acqua, scoperta sconvolgente: chi c’era a bordo

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la SP363, tra i comuni di Poggiardo e Vitigliano, nel Salento. Una vettura è uscita improvvisamente di strada, precipitando all’interno di una cisterna in cemento colma d’acqua. L’episodio ha richiesto un rapido intervento dei soccorsi e l’impiego di attrezzature specializzate per il recupero del mezzo.

Dinamica dell’incidente sulla SP363

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto quando il conducente della Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo durante una curva. L’auto, diretta verso Vitigliano, ha sbandato ed è finita fuori carreggiata, abbattendo la copertura in cemento della cisterna sottostante e precipitando al suo interno. L’impatto ha causato notevoli danni al veicolo, rimasto parzialmente sommerso nell’acqua della struttura.

Interventi di soccorso e operazioni di recupero

All’interno del veicolo precipitato nella cisterna d’acqua, si trovavano quattro giovani per i quali sono scattate le operazioni di soccorso. Gli occupanti, nonostante lo shock e la situazione di pericolo, sono riusciti infatti riusciti a lanciare l’allarme dopo lo spaventoso episodio. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco e i carabinieri di Poggiardo. Le operazioni di recupero sono state complesse a causa della profondità della cisterna e della necessità di utilizzare una gru per estrarre la vettura. Numerosi residenti e parenti hanno assistito alle fasi delle operazioni, fortunatamente concluse senza ulteriori conseguenze per i giovani coinvolti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva