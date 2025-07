Auto contro bus, ci sono morti e feriti: la scoperta sulle vittime

Nel pomeriggio di sabato, un incidente stradale ha coinvolto un’automobile e un autobus lungo una delle principali vie di collegamento dell’Italia centrale. Il bilancio è di due morti e cinque feriti, mentre le operazioni di emergenza hanno richiesto la chiusura della strada per diverse ore. Le forze dell’ordine sono tuttora impegnate nell’accertamento della dinamica dei fatti.

Incidente gravissimo sulla statale 17: cosa è successo

L’incidente si è verificato al chilometro 133 della statale 17 dell’Appennino Abruzzese e Appulo Sannita a Rivisondoli in provincia de L’Aquila, in un tratto spesso soggetto a condizioni meteo avverse. Due persone viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che, secondo le prime verifiche, avrebbe invaso la corsia opposta, forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia battente. In quel momento sopraggiungeva un autobus di linea diretto verso Sulmona, con a bordo 35 passeggeri.

Strada chiusa e soccorsi tempestivi

La circolazione è rimasta interrotta per diverse ore, causando notevoli disagi agli automobilisti. Solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati e le dovute verifiche di sicurezza la strada è stata riaperta. Intanto, la Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un’inchiesta per ricostruire con precisione le cause del tragico evento e valutare eventuali responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio figura anche la possibilità di disporre l’autopsia sui corpi delle vittime. Chi sono?

