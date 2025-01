Australian Open, gli incontri di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego: orari e programma

Australian Open: domani, mercoledì 22 gennaio, sarà una giornata importante per il tennis italiano. I due azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Sonego scenderanno in campo nei quarti di finale dello slam, con sfide che promettono spettacolo. L’altoatesino, attuale numero 1 del mondo, affronterà Alex de Minaur, ottava testa di serie e beniamino di casa.

"È un ragazzo molto speciale, ci conosciamo bene e siamo buoni amici fuori dal campo. Ci siamo visti prima e dopo la partita, sono contento per lui: sta facendo una grandissima cosa" 🥹



Le belle parole di Jannik Sinner 🇮🇹 per l'amico Lorenzo Sonego 🇮🇹❤️pic.twitter.com/RjO8OJtaBh — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) January 21, 2025

Dopo aver superato il danese Holger Rune agli ottavi, Sinner punta a raggiungere le semifinali nel torneo che potrebbe consolidare ulteriormente il suo status al vertice del ranking. L’incontro si disputerà nella sessione serale sulla prestigiosa Rod Laver Arena, con inizio previsto alle 9.30 ora italiana.



Lorenzo Sonego, reduce dalla storica qualificazione ai quarti di uno Slam per la prima volta in carriera, sfiderà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 21. Dopo aver battuto l’americano Learner Tien negli ottavi, Sonego si trova di fronte un altro giovane talento a stelle e strisce, in una partita che potrebbe consentirgli di ottenere un risultato insperato a inizio torneo.

L’incontro di Sonego chiuderà la sessione diurna sulla Rod Laver Arena e inizierà non prima delle 4.30 ora italiana. Con Sinner e Sonego entrambi in corsa per un posto al penultimo atto del torneo, l’Italia del tennis sogna in grande. Le sfide di domani rappresentano un’occasione storica, anche perché potrebbero portare per la prima volta a una semifinale fra due tennisti italiani nello Slam di Melbourne.

Leggi anche: