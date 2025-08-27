Grave incidente per l’attore, è dramma: poi la scoperta sconvolgente

Il mondo dello spettacolo è stato recentemente testimone di un preoccupante episodio che ha visto coinvolto un personaggio famoso. L’attore, che aveva già affrontato la perdita di un amico e collega, è stato protagonista di un incidente stradale insieme alla sua famiglia, attirando l’attenzione di fan e opinione pubblica.

Dinamica dell’incidente e primi interventi di soccorso

La mattina del 17 agosto, l’attore, 61 anni, era alla guida di una Ford Explorer 2022 a Rumson, New Jersey. Secondo le ricostruzioni, il veicolo ha improvvisamente sbandato, invadendo la corsia opposta e collidendo con diversi pali della luce. L’accaduto ha destato forte apprensione tra i presenti, ma fortunatamente nessuno dei passeggeri ha riportato lesioni significative. Questo incidente è avvenuto a breve distanza dalla morte del collega e amico Julian McMahon, scomparso il 2 luglio 2025 a 56 anni dopo una battaglia privata contro il cancro. Walsh aveva condiviso un commovente tributo, ricordando con affetto la loro lunga collaborazione e amicizia.

Polizia e accertamenti sulle cause dell’incidente

La moglie dell’attore coinvolto nell’incidente in New Jersey ha successivamente diffuso un messaggio pubblico, ringraziando coloro che hanno prestato soccorso e precisando che la famiglia non ha riportato gravi conseguenze se non lievi contusioni causate dalle cinture di sicurezza. La donna ha sottolineato l’importanza di dispositivi di sicurezza come airbag e cinture, invitando tutti a prestare attenzione durante la guida.

Nonostante le rassicurazioni della famiglia, le autorità hanno avviato indagini approfondite sull’accaduto. Secondo fonti riportate da TMZ, durante i rilievi sono state rinvenute diverse lattine di bevande alcoliche aperte all’interno dell’auto, contenute in una borsa frigo. Un testimone ha riferito che la moglie dell’attore avrebbe chiesto insistentemente di rimuovere la borsa frigo prima dell’arrivo degli agenti. Nel rapporto ufficiale, la polizia ha evidenziato che l’attore appariva visibilmente arrossato e disorientato nei primi minuti dopo l’incidente.

