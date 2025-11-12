Home | ATP Finals, Musetti ribalta tutto: e ora anche Alcaraz è a rischio

L’impresa di Lorenzo Musetti contro De Minaur ha rimesso tutto in discussione nel gruppo Connors delle Atp Finals di Torino. Quando sembrava che tutto fosse già deciso, con De Minaur vicino alla vittoria su Musetti e Alcaraz già proiettato alle semifinali, l’azzurro ha stravolto ogni previsione.

Fatica e secondo figlio in arrivo: Musetti rischia di rinunciare alla Davis come Sinner



Lo scrive anche la Gazzetta: dopo "7 partite in 7 giorni, tre ore di finale con Djokovic e il lieto evento a giorni, ha bisogno di fermarsi"https://t.co/q8UBSkQHWe pic.twitter.com/TVHR5LYTYC — il Napolista (@napolista) November 12, 2025

Giovedì sarà una giornata decisiva: quattro tennisti in corsa e tutte le combinazioni possibili per accedere all’ultimo atto. L’italiano per farcela dovrebbe riuscire in un’impresa che avrebbe qualcosa di incredibile, battendo il numero uno del mondo nonostante le condizioni fisiche non al meglio. Ma questo “Muso” non vuole cedere senza lottare. (continua dopo la foto)

Anche Carlos Alcaraz, fino a ieri quasi certo del passaggio del turno, non può dormire sonni tranquilli. Lo scenario più estremo vede lo spagnolo fuori: occorrerebbe una sconfitta in due set contro Musetti e la vittoria di Fritz su De Minaur. L’australiano, reduce dalla delusione del ko con Lorenzo, mantiene comunque una speranza: battere Fritz e sperare che Alcaraz non superi Musetti.

Per Lorenzo Musetti, qualificarsi alle semifinali sarà un’impresa doppia: prima condizione fondamentale, battere Alcaraz. Ma non basta: se Fritz dovesse vincere contro De Minaur, l’azzurro dovrebbe chiudere la sfida con lo spagnolo in due set, un vero e proprio “colpo a quadrato”. Il programma del giorno chiave è già definito: alle 14 De Minaur-Fritz, alle 20.30 Musetti-Alcaraz.

Lorenzo farà il tifo per De Minaur, fino a poco fa avversario e ora potenziale alleato. La posta in gioco per Alcaraz è alta: vincendo contro Musetti si garantirebbe il numero 1 nel ranking, ma una sconfitta potrebbe cambiare tutto. Un giovedì da batticuore, con colpi di scena possibili fino all’ultimo punto. (continua dopo la foto)

Musetti, un trionfo che riapre i giochi

Una vittoria dell’Australiano su Fritz e un’eventuale sconfitta di Lorenzo con Alcaraz porterebbe a una situazione particolare, con Alcaraz a punteggio pieno e gli altri tre a pari punti. Ma per avere un quadro definitivo, ora come non mai, sarà necessario aspettare la fine dei giochi.

