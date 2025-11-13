Home | ATP Finals, De Minaur batte Fritz e fa un favore sia a Musetti che ad Alcaraz

Ad appena 48 ore dal pesante ko subito contro Lorenzo Musetti, Alex De Minaur torna in campo alle ATP Finals di Torino con un peso significativo sulle spalle. La sconfitta precedente – seguita da una conferenza stampa brevissima e segnata dalla delusione – aveva mostrato un giocatore provato, consapevole di aver perso troppe partite simili nel corso della stagione.

"All you need now is an Alcaraz win and you're through to the semi-finals"



"Is that true or not?" 🤣#NittoATPFinals pic.twitter.com/SoPQ3GBYps — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2025

Contro Taylor Fritz, però, lo scenario cambia. Sul 7-6 5-2 e con un match point a disposizione, l’australiano vede riemergere i fantasmi: l’americano annulla tutto con due punti spettacolari, tiene il servizio e poi si porta addirittura sullo 0-30 nel game successivo. È in quel momento che De Minaur trova lucidità, determinazione e la freddezza che spesso gli erano mancate. Rimonta, tiene il servizio e chiude una vittoria che vale molto più di un semplice successo nel girone.

Un risultato decisivo anche per Musetti e Alcaraz

La vittoria dell’australiano nell’ultima giornata del Gruppo Connors ha effetti immediati sulla classifica. Il successo tiene viva la speranza di qualificazione di De Minaur, ma soprattutto produce due conseguenze cruciali:

Carlos Alcaraz è matematicamente in semifinale .

è matematicamente in . Lorenzo Musetti resta pienamente padrone del proprio destino.

Musetti: vittoria per la semifinale (e da primo del girone)

Il quadro è semplice. Se Musetti dovesse battere Alcaraz questa sera, centrerebbe la semifinale e lo farebbe da primo del girone. Uno scenario che aprirebbe la strada a una semifinale di enorme richiamo: Sinner vs Alcaraz, con in palio anche il titolo di numero 1 del mondo.

In caso contrario, con una vittoria di Alcaraz, le gerarchie sarebbero già scritte:

Alcaraz chiuderebbe primo il girone e si garantirebbe il n°1 ATP .

. Musetti sarebbe eliminato.

De Minaur affronterebbe Jannik Sinner in semifinale.

Leggi anche: