Home | ATP 250 Marrakech, Berrettini batte l’amico Sonego e vola in semifinale

ATP 250 Marrakech Berrettini in semifinale. Il tennista romano mostra la sua potenza sulla terra battuta del torneo ATP 250 di Marrakech. Dopo le vittorie su Shevchenko e Munar, Berrettini trionfa anche nel derby italiano ai quarti contro l’amico Lorenzo Sonego, assicurandosi così una semifinale ATP, un obiettivo che mancava da 531 giorni (l’ultima volta a Napoli, il 22 ottobre 2022).

Con il suo servizio devastante, Matteo riesce a vincere in due set contro il torinese, portando così a 19 il numero di semifinali collezionate in carriera. Il risultato finale è 6-3, 7-6 (5) dopo un’ora e 39 minuti di gioco: sul primo match point, Sonny commette un doppio fallo. Sabato sarà la volta di affrontare Mariano Navone, che ha superato agevolmente Aleksandar Vukic. Sarà una sfida inedita, poiché non ci sono precedenti incontri tra Berrettini e l’argentino.