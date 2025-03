Home | Atp 1000 Miami, buona la prima per l’Italtennis: quattro vittorie e una sconfitta

Il tennis italiano brilla all’Atp Masters 1000 di Miami, con già quattro azzurri al secondo turno. Dopo la splendida vittoria di Federico Cinà, il movimento italiano conferma la sua crescita con le vittorie di Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. Un ottimo risultato complessivo che conferma la competitività degli italiani anche sui campi in cemento statunitensi.

L’unica sconfitta subita da un azzurro all’esordio del torneo è stata quella di Flavio Cobolli, che purtroppo conferma il suo momento no. Giunto all’ottava sconfitta consecutiva, il romano ha perso contro il lucky loser argentino Tirante, n. 117 al mondo. 6-1, 3-6, 6-3 il punteggio finale, con Cobolli che nel terzo set era avanti 3-1. Lì si è spenta la luce, con 5 game consecutivi persi.

Luciano Darderi, buona la prima

Luciano Darderi torna alla vittoria e lo fa con una prestazione convincente. L’italoargentino supera lo spagnolo Pedro Martinez, numero 40 ATP, con un netto 6-4, 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Un successo significativo per Darderi, che finora nel 2025 non aveva mai vinto un match su questa superficie ed era reduce da tre sconfitte consecutive.

Il primo set si è deciso con un break nel decimo gioco, mentre nel secondo Darderi ha dominato chiudendo con una serie di dodici punti consecutivi. Prossimo ostacolo per lui sarà il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 21 e vincitore del torneo nel 2021. (continua dopo la foto)

Atp Miami, Sonego torna al successo dopo tre sconfitte

Anche Lorenzo Sonego interrompe la sua striscia negativa e conquista il secondo turno battendo Mariano Navone con un doppio 7-5 in 2 ore e 11 minuti. Un match combattuto, chiuso con qualche problema fisico al polpaccio destro per il torinese, che ha dovuto ricorrere al fisioterapista.

Dopo aver sprecato due match point sul 5-4, Sonego ha trovato la forza di reagire e ha piazzato il break decisivo nel dodicesimo game, replicando quanto fatto nel primo set. Grazie a questa vittoria, la numero 150 della sua carriera nel circuito maggiore, Sonego sfiderà ora il numero 3 del seeding, Taylor Fritz. Nei sei precedenti, l’americano è avanti 4-2.

Arnaldi fatica ma vince in tre set contro Wu

Chiude la giornata italiana Matteo Arnaldi, autore di una vittoria sofferta contro il cinese Wu (n. 421 al mondo) in 2 ore e 30 minuti, con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3. Dopo aver vinto il primo set al tiebreak, Arnaldi ha subito un calo nel secondo parziale, pagando a caro prezzo l’unica palla break concessa.

Nel set decisivo, però, il ligure ha cambiato marcia, piazzando un doppio break e scappando sul 5-1. Con tre vittorie nelle ultime quattro partite, Arnaldi si prepara ora a sfidare Tomas Machac, numero 20 del seeding, già affrontato lo scorso anno negli ottavi di finale a Miami.

