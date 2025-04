Atalanta vs Lazio: pronostico e statistiche decisive

Atalanta e Lazio si preparano a sfidarsi in un match cruciale per il futuro europeo dei bergamaschi. Dopo un avvio di campionato promettente, la squadra di Gasperini ha visto il proprio rendimento casalingo crollare drasticamente, mettendo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Con soli quattro punti raccolti negli ultimi sei incontri al Gewiss Stadium, i nerazzurri sono chiamati a invertire la rotta.

Statistiche e rendimento del Gewiss Stadium

Il Gewiss Stadium è passato da essere una roccaforte a una vulnerabilità per l’Atalanta. Prima della pausa natalizia, i bergamaschi vantavano un record casalingo eccezionale con sette vittorie su otto partite. Tuttavia, dall’inizio del 2025, il rendimento è precipitato, con una media punti scesa da 2,63 a 0,67 a partita. Questo calo ha visto la squadra scivolare al nono posto nella classifica annuale di rendimento casalingo.

La mancanza di vittorie in casa è stata accentuata da risultati deludenti contro squadre sulla carta più deboli come Torino, Venezia e Cagliari. In questo periodo, l’Atalanta ha segnato solo sei gol in sei partite, con le ultime tre gare concluse senza reti.

Sebbene il rendimento esterno della squadra sia ancora il secondo migliore del campionato, subito dietro la Roma, i punti persi in casa stanno minacciando la loro posizione nella corsa alla Champions League.

La partita contro la Lazio segna un punto di svolta per i nerazzurri, che devono dimostrare di aver imparato dai precedenti fallimenti casalinghi. Un risultato positivo è cruciale per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Con il precendente della stagione 2021/22, quando una crisi simile costò all’Atalanta la partecipazione alle competizioni europee, la pressione è alta. Le prossime due partite contro Lazio e Bologna rappresentano l’ultima opportunità per invertire la tendenza negativa.

Con il supporto dei tifosi al Gewiss Stadium, l’Atalanta spera di ritrovare il cammino verso le vittorie e riaffermare il suo status tra le grandi del calcio italiano.

