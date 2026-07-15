L’Atalanta mette una pedina importante nella costruzione della stagione 2026/27: Gianluca Gaetano è un nuovo giocatore nerazzurro a titolo definitivo. Il club bergamasco ha scelto un profilo che unisce esperienza già maturata nel massimo campionato, abitudine ai palcoscenici europei e una caratteristica sempre più preziosa nel calcio moderno: la capacità di interpretare più ruoli senza perdere efficacia. Non si tratta di un acquisto “di contorno”, ma di un innesto pensato per incidere sulle rotazioni, sul modo di attaccare e sulla gestione dei momenti della partita. A 26 anni, con un bagaglio di presenze e numeri già consolidato, Gaetano arriva con l’età giusta per essere subito pronto e, allo stesso tempo, ancora migliorabile dentro un sistema che storicamente valorizza mezzali, trequartisti e giocatori di rottura tra le linee.

Perché l’Atalanta ha scelto Gaetano e cosa porta subito al gruppo

La scelta dell’Atalanta di puntare su Gianluca Gaetano racconta una strategia precisa: alzare la qualità nelle zone di rifinitura senza rinunciare a intensità e duttilità. Il centrocampista classe 2000 arriva a Bergamo dopo un percorso che lo ha portato a collezionare 93 presenze in Serie A, con 10 gol e 11 assist, oltre a 5 presenze in UEFA Champions League. Numeri che non vanno letti solo in chiave statistica, ma come indicatore di abitudine a reggere ritmi e responsabilità in contesti diversi, tra squadre con obiettivi e pressioni differenti. Nel suo curriculum figurano anche un titolo di Serie A vinto con il Napoli e una promozione dalla Serie B alla Serie A con la Cremonese, due esperienze che parlano di mentalità competitiva e di capacità di adattamento a fasi di stagione molto diverse, dalla rincorsa al traguardo fino alla gestione della pressione nei momenti decisivi.

Dal punto di vista tecnico, Gaetano porta un pacchetto di soluzioni utili a una squadra che ama attaccare con tanti uomini e creare superiorità tra le linee. È un giocatore che può stare vicino alla punta, può partire più largo per poi accentrarsi, e può anche abbassarsi in costruzione se serve dare ordine e pulizia al possesso. La sua versatilità è stata evidenziata anche nell’ultima annata, in cui oltre ai compiti offensivi ha mostrato efficacia pure da centrocampista centrale, ampliando il ventaglio di utilizzi possibili. Questo tipo di profilo diventa prezioso non solo per “fare numero”, ma per cambiare volto a una partita: inserire un giocatore capace di muoversi tra le linee significa costringere gli avversari a scegliere se seguirlo (aprendo spazi) o lasciargli libertà (rischiando giocate decisive).

In un contesto come quello nerazzurro, dove le rotazioni sono spesso determinanti tra campionato e coppe, l’innesto di Gaetano permette anche una gestione più intelligente dei carichi. Non è un dettaglio: avere alternative credibili consente di mantenere alta l’intensità, evitare cali di rendimento e, soprattutto, presentarsi nei momenti chiave con più soluzioni tattiche. L’Atalanta, con questo colpo, si assicura un giocatore pronto a entrare nelle rotazioni con continuità, senza dover passare per una lunga fase di apprendistato sul ritmo della Serie A.

Dalla crescita a Napoli alle tappe decisive: il percorso che spiega l’identikit del nuovo nerazzurro

Per capire che giocatore sta arrivando a Bergamo, è utile ripercorrere le tappe principali della carriera di Gianluca Gaetano, perché raccontano un’identità costruita nel tempo, tra formazione tecnica e momenti di svolta. Nato a Cimitile il 5 maggio 2000, Gaetano ha iniziato a giocare nell’ASD Future Boys, prima di entrare giovanissimo nel vivaio del Napoli a 11 anni. Nel settore giovanile ha costruito numeri importanti: con la Primavera ha firmato 43 gol e 25 assist in 92 presenze, con un contributo significativo anche in campo internazionale grazie alle presenze in UEFA Youth League. Questi dati, al di là dell’impatto “da highlights”, raccontano una continuità di produzione offensiva e una naturalezza nel trovare l’ultima giocata.

Il passaggio al calcio dei grandi è arrivato presto: debutto in prima squadra a 18 anni in Coppa Italia contro il Sassuolo il 13 gennaio 2019, e pochi mesi dopo esordio in Serie A contro la SPAL il 12 maggio. Poi l’impatto europeo, con la prima presenza in Champions League il 10 dicembre 2019 nella vittoria del Napoli sul Genk. Sono passaggi che pesano, perché segnano l’ingresso in un livello di calcio dove velocità di pensiero e precisione tecnica non sono negoziabili.

La fase forse più formativa è stata quella in Serie B, con il prestito alla Cremonese a partire da gennaio 2020. Lì Gaetano ha imparato un calcio diverso: più fisico, più sporco, con meno tempo per scegliere. Ha trovato anche il primo gol tra i professionisti il 16 febbraio in una larga vittoria casalinga, e nelle stagioni successive ha aumentato il peso specifico fino a essere protagonista della promozione, con numeri di gol e assist che spiegano perché fosse considerato un giocatore in grado di determinare. Rientrato poi nel giro del Napoli, ha vissuto una stagione con presenze distribuite tra campionato, coppe e Champions, e ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia partenopea il 21 maggio 2023, in una partita contro l’Inter, prima di celebrare lo scudetto.

L’ultima fase prima dell’Atalanta è legata al Cagliari, dove è arrivato nella finestra di mercato invernale del 2024 e dove il trasferimento è diventato definitivo nel giugno 2025. In Sardegna ha accumulato minutaggio e responsabilità, raccogliendo presenze tra Serie A e Coppa Italia, con un contributo diretto in termini di gol e assist. È un percorso che consegna all’Atalanta un giocatore non “di prospettiva” in senso stretto, ma già abituato a reggere pressioni e a vivere la partita in più registri: possesso, transizione, rifinitura e, quando necessario, anche un lavoro meno appariscente nel cuore del campo.

Come può essere utilizzato

L’impatto di Gianluca Gaetano all’Atalanta dipenderà soprattutto da come verrà incastrato nelle rotazioni e da quali compiti gli verranno affidati in fase di possesso e non possesso. La sua storia lo descrive come un giocatore nato per stare vicino alla porta, ma evoluto nel tempo fino a poter interpretare anche compiti più “di regia avanzata” o di collegamento tra centrocampo e attacco. L’Atalanta, da anni, costruisce molto del proprio gioco attraverso principi chiari: aggressività, ricerca della profondità, capacità di creare duelli in zone strategiche e inserimenti da dietro. In questo contesto, Gaetano può diventare una pedina di connessione: il classico giocatore che riceve tra le linee, obbliga un difensore a uscire e apre spazi per l’attacco della seconda ondata.

Una delle chiavi è la sua versatilità. Può essere impiegato come trequartista in un sistema con un riferimento offensivo davanti, ma può anche agire da mezzala con licenza di alzarsi, o da esterno “ibrido” che parte largo e poi va dentro il campo. L’esperienza maturata anche da centrocampista centrale nell’ultima stagione offre una garanzia ulteriore: non è soltanto un giocatore da ultimi trenta metri, ma può partecipare alla costruzione con più responsabilità, dando linee di passaggio pulite e aiutando la squadra a non spezzarsi. In una Serie A sempre più orientata a pressare alto e a togliere tempo al palleggio, avere un interno o un rifinitore capace di giocare di prima e di orientare la ricezione è un vantaggio concreto.

Dal punto di vista gestionale, l’Atalanta potrà usare Gaetano anche per cambiare registro durante i novanta minuti. Ci sono partite in cui serve pazienza, palleggio e capacità di muovere il blocco avversario; altre in cui serve verticalizzare appena si apre un corridoio. Un profilo che unisce produzione offensiva (gol e assist già in Serie A) e conoscenza dei palcoscenici europei consente di avere un’opzione “pronta” senza dover forzare sempre le stesse soluzioni. E in una stagione lunga, con periodi di calendario fitto, questo significa anche ridurre la dipendenza da pochi giocatori chiave.

Un ultimo elemento riguarda la mentalità: Gaetano arriva con un passato che comprende vittorie, promozioni e ambienti diversi. Non è un dettaglio in uno spogliatoio che punta a restare stabilmente nelle zone alte e a competere anche fuori dai confini nazionali. L’Atalanta, scegliendolo a titolo definitivo, manda un segnale: investire su un calciatore che può dare subito minuti di qualità e che, inserito in un sistema organizzato, può crescere ulteriormente fino a diventare un’arma stabile nelle partite che contano davvero. Ora la palla passa al campo: il modo in cui verrà coinvolto nelle prime settimane dirà molto su quanto sarà centrale nel progetto 2026/27.