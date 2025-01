Un asteroide grande “come un campo da calcio” potrebbe finire in rotta di collisione con la Terra. Sono queste le prime informazioni diffuse dall’ Agenzia spaziale europea (Esa) che starebbe monitorando il suo passaggio. Secondo l’Agenzia, ci sono alte possibilità che il grande e roccioso corpo celeste lasci indisturbato il nostro pianeta, tuttavia è stata anche segnalata la percentuale di probabilità dell’impatto. Vediamo nel dettaglio di che percentuale di rischio si parla e quando potrebbe avvenire la collisione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Asteroide in collisione con la Terra? Preoccupazione tra gli astronomi

Presi come siamo dal tran tran della vita sul pianeta Terra, già denso di preoccupazioni e problematiche, è facile dimenticarsi del fatto che intorno a noi c'è un intero universo pieno di insidie. A ricordarcelo, svegliandoci bruscamente dal nostro assopimento, sono ancora una volta gli scienziati e gli astronomi che invece non smettono mai di tenere lo sguardo fisso su ciò che accade sopra di noi, oltre la volta celeste. Il 27 dicembre scorso, infatti, un nuovo asteroide è stato avvistato e segnalato al mondo dal Minor Planet Center, un centro che studia i piccoli corpi celesti nella stazione Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System della NASA in Cile. Proprio questo corpo celeste starebbe destando alcune preoccupazioni negli esperti.

La percentuale di rischio d’impatto dell’asteroide

L’asteroide in questione si chiama 2024 YR4 ed è grande quanto un campo da calcio (tra i 40 e i 100 metri). Dimensioni che, data anche la sua velocità, potrebbero causare conseguenze nefaste nel caso di impatto con la Terra. “Un asteroide di queste dimensioni colpisce la Terra in media ogni poche migliaia di anni e potrebbe causare gravi danni a una regione locale” ha spiegato l’Esa. Secondo l’Agenzia spaziale, che ne sta monitorando la traiettoria, ci sarebbero esigue, ma non remote, possibilità che questo avvenga. Nel frattempo, l’asteroide è stato anche inserito nell’elenco dei rischi automatizzato Sentry della NASA il 31 dicembre 2024.

