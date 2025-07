Asciugamani, a cosa servono le strisce: in pochi lo sanno

Li usiamo ogni giorno, spesso senza farci caso. Eppure quasi tutti gli asciugamani, da quelli di casa a quelli degli hotel, presentano una striscia centrale ben visibile. Un dettaglio che, forse, vi ha incuriosito almeno una volta, ma a cui raramente si presta attenzione. E invece quella semplice striscia ha una funzione precisa — anzi, più di una. Scopriamo insieme perché esiste e cosa cambia con o senza di lei.

Un segno di design che distingue e arreda

La prima ragione è puramente estetica ma non meno importante. La striscia centrale nasce come scelta di design, pensata per personalizzare e rendere riconoscibile ogni asciugamano, differenziandolo da altri solo nel colore o nella forma. È una sorta di firma tessile, che aggiunge un tocco di stile e cura, specialmente nei contesti in cui l’immagine conta: hotel, spa, centri benessere. Un piccolo elemento grafico che rompe la monotonia del tessuto liscio e rende più elegante anche il bagno più semplice.

Facilita la piega e l’organizzazione

La seconda funzione è più pratica. La presenza della striscia centrale funge da guida visiva e tattile che aiuta a ripiegare l’asciugamano con più ordine e precisione. Soprattutto quando si devono sistemare in fretta pile di asciugamani, come accade in alberghi o palestre, questa linea centrale permette un ripiegamento più veloce e uniforme. È anche utile per appendere l’asciugamano sempre nello stesso modo, evitando che cada o si stropicci. Ma c’è un’altra ragione ancora.

