Ascanio Pacelli, il messaggio per il figlio Tancredi commuove gli italiani: la reazione di Katia

Ascanio Pacelli è tornato in tv al timone di The Golden Bachelor, il nuovo programma di Real Time partito lo scorso 19 febbraio. Una bella notizia nella vita dell’ex gieffino, reduce da un periodo complicato a causa di una malattia che ha colpito il figlio Tancredi. Proprio oggi, lunedì 25 febbraio 2025, è il compleanno del suo secondogenito. Il padre ha scritto un messaggio di auguri davvero speciale per Tancredi. Come ha reagito la madre Katia Pedrotti? (Continua dopo le foto)

Ascanio Pacelli, gli auguri speciali per il figlio Tancredi e la reazione di Katia

L’ultimo post di Ascanio Pacelli su Instagram è interamente dedicato al figlio Tancredi. L’ex gieffino ha pubblicato una serie di foto di famiglia insieme al suo amato figlio. Nella didascalia, una dedica speciale in onore del compleanno di Tancredi. “Auguri piccolo ometto. Il tuo sorriso, la tua positività, la tua voglia di vivere, il tuo entusiasmo ti hanno permesso di attraversare un momento difficile. Resta come sei, sei unico. Happy Birthday”, si legge. Nella didascalia, si percepisce la gioia per un giorno così bello, ma anche il grande spavento e la preoccupazione per le condizioni di salute del giovane. I genitori infatti, a inizio anno, avevano rivelato che per tutti loro era iniziata una nuova fase di vita con una “normalità diversa”. Come ha reagito Katia al messaggio di auguri? (Continua dopo le foto)

La reazione di Katia al messaggio di Ascanio per il figlio Tancredi

Katia, leggendo le bellissime parole del compagno, ha reagito con un commento che esprime tutto ciò che prova per il compagno e per i figli. “Quanto ti amo”, ha scritto la donna, aggiungendo un cuore rosso. I due stanno insieme da quando parteciparono al Grande Fratello e convolarono a nozze nel 2005. Katia e Ascanio sono genitori di Matilda, 17 anni, e Tancredi, 11 anni. “Non c’è un posto giusto o sbagliato in cui trovare l’amore, può capitare ovunque. A me è successo dentro quattro mura, mentre cercavo qualcosa che non pensavo potesse esistere. Quando vidi Katia la prima volta, la puntai fin da subito e in confessionale dissi: ‘Sono convinto che possa essere la donna della mia vita’. E così poi è stato. L’importante è che i sentimenti siano veri”, ha detto Ascanio a proposito della moglie, che ama ancora come allora.

