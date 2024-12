Home | Apre il regalo di Natale in anticipo ma finisce male: scoppia incendio in casa

Brutto incidente prima del Natale in Italia. Un bambino non ha resistito e ha aperto uno dei regali presenti sotto l’albero. Nessuno avrebbe potuto prevedere le terribili conseguenze di un gesto tanto innocente. Proprio a causa del giocattolo, nella casa è scoppiato un incendio. In quel momento erano presenti la mamma e i due figli, di 7 e 6 anni. (Continua dopo le foto)

Altavilla Silentina, apre il regalo di Natale e scoppia un incendio

L’incidente è accaduto mercoledì sera, 18 dicembre 2024, intorno alle 20, in un condominio della frazione Cerrelli, ad Altavilla Silentina, nella provincia di Salerno. Un bambino non ha resistito e ha aperto un regalo di Natale. Purtroppo però questo giocattolo, una macchinina elettrica, era difettoso. Quando è stato inserito nella presa della corrente, c’è stato un corto circuito e si è completamente liquefatto. Così è scoppiato un incendio. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

L’incendio si è allargato agli altri giocattoli presenti nella stanza e ha causato una nube di fumo che ha invaso l’intero appartamento. Le urla della madre hanno attirato una coppia di vicini di casa, che ha aiutato la famiglia con un’estintore. “C’era molto fumo, ma quasi nessuna fiamma visibile”, hanno raccontato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze provenienti da Battipaglia e Serre, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. I danni sono stati circoscritti all’appartamento interessato, che necessiterà solo di ritinteggiatura e piccoli interventi. Come stanno le persone che erano presenti nell’appartamento? 5 persone sono finite in ospedale.

