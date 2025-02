Antonio Zequila e Manuela Festa si sono lasciati. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La scintilla tra i due era scattata a Sanremo. La loro storia d’amore sembrava una favola ed invece non c’è stato il lieto fine. Dietro la loro separazione ci sarebbero “cose gravi” e addirittura uno dei due starebbe valutando la denuncia. (Continua…)

Antonio Zequila e Manuela Festa si sono lasciati

Sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Antonio Zequila e Manuela Festa. L’annuncio sarebbe arrivato da parte di lei al sito The Reading Monkey e le sue dichiarazioni sarebbero state riprese anche dall’AdnKronos. Manuela ha spiegato che dietro la rottura ci sono “cose gravi” e la donna starebbe valutando addirittura una denuncia nei confronti del suo ex partner. Zequila, invece, al momento non si è ancora espresso sull’accaduto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)