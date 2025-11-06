Amanda Knox, la foto fa il giro del mondo ed esplode la polemica. “Ma è Meredith quella?!”

Amanda Knox ha diffuso sui propri canali social un’immagine che ha immediatamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica generando un acceso dibattito. Nella fotografia, scattata nel suo soggiorno sono visibili candele, oggetti commemorativi e farebbe capolino anche una foto di Meredith Kercher, la studentessa britannica uccisa a Perugia nel novembre 2007. Il brutale omicidio ha segnato in modo indelebile la vita della giovane americana, inizialmente condannata e successivamente assolta in via definitiva dalle accuse relative all’omicidio. Proprio in occasione della festività americana di Halloween, a distanza di anni dall’accaduto, Knox ha spiazzato tutti con un semplice post.

La pubblicazione in occasione di Halloween

L’immagine fa parte di un post condiviso da Knox su Instagram durante la ricorrenza di Halloween. «Quest’anno ho realizzato un piccolo altare per ricordare i defunti», ha dichiarato la stessa Knox, spiegando di aver scelto questa occasione per riflettere sulla fragilità della vita, sulla maternità e sui cambiamenti personali. «Halloween è il momento in cui, negli Stati Uniti, si lascia spazio alla morte, ma solo per una notte e sempre sotto controllo».

Il memoriale di Amanda Knox e i suoi simboli

Nel memoriale sono presenti vari oggetti: una fotografia della nonna di Knox, scomparsa il 3 ottobre – data che coincide con l’anniversario della prima assoluzione della stessa Knox – e la foto di Meredith Kercher. Quest’ultima presenza ha suscitato una forte reazione, tra chi ha interpretato il gesto come un atto di memoria e chi, invece, lo ha percepito come un riemergere di una ferita irrisolta.

