Allerta nei supermercati, scatta il richiamo del prodotto: l’avviso del Ministero

Un nuovo allarme alimentare colpisce i consumatori italiani: il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo immediato di un lotto del noto prodotto, per la presenza non dichiarata di allergeni che possono causare reazioni anche gravi in soggetti sensibili. Il prodotto, venduto in tutta Italia, è stato ritirato dagli scaffali dei supermercati. Ecco tutti i dettagli per riconoscerlo e come comportarsi in caso di acquisto.

Gamberetti ritirati dal mercato, il richiamo ufficiale dal Ministero della salute

L’avviso di richiamo alimentare, datato 21 luglio 2025 ma reso noto solo ieri attraverso il portale ministeriale dedicato alla sicurezza alimentare, riguarda un lotto specifico di gamberetti precotti e sgusciati venduti con il marchio “Gamberetti Artico”. Il prodotto è confezionato in vasetti di plastica da 125 grammi dall’azienda Polar Seafood Esbjerg A/S, con sede in Danimarca.

Questo nuovo caso dimostra ancora una volta l’importanza di un monitoraggio costante della filiera alimentare e della corretta etichettatura degli alimenti. Il Ministero della salute e le autorità sanitarie nazionali sono impegnati nel garantire controlli rigorosi, anche in collaborazione con gli operatori del settore, per ridurre al minimo i rischi per i consumatori.

Il lotto interessato dal richiamo

Nel dettaglio, il richiamo riguarda il lotto L4, con scadenza 8 agosto 2025. Secondo quanto riportato nell’avviso, si tratta di un richiamo precauzionale disposto direttamente dal produttore, in quanto l’etichetta non riporta la presenza di solfiti, composti chimici che rientrano tra gli allergeni alimentari regolamentati dall’Unione Europea.

Gli allergeni alimentari, come i solfiti, sono una delle principali cause di allerta sanitaria in Europa, ed è per questo che le normative comunitarie richiedono trasparenza e tracciabilità lungo tutta la catena di produzione e distribuzione. Un errore in etichetta, anche se non volontario, può mettere in pericolo migliaia di persone. Perché i solfiti sono pericolosi? Come comportarsi se si ha acquistato il prodotto?

