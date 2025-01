Allerta meteo, aerei dirottati e alberi caduti per il forte vento: cosa succede. Un forte vento sta causando danni in Emilia-Romagna, in particolare a Bologna e provincia dove si sono già presi alcuni provvedimenti per la sicurezza dei residenti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Allerta meteo a Bologna: la situazione

La Protezione Civile ha dichiarato allerta rossa per diverse aree della regione, a causa delle raffiche di vento tra 89 e 102 km/h. Da quanto riporta “The Social Post”, da diverse zone della città e della provincia di Bologna sono giunte segnalazioni di alberi caduti, oggetti volanti e danni di vario genere. Le criticità sono state riscontrate anche nelle colline e nelle zone pedecollinari.

A Ozzano, il vento avrebbe addirittura scoperchiato la piscina comunale, fortunatamente senza causare feriti. Oltre al vento, si monitora anche la situazione dei fiumi. L’allerta arancione è attiva per le colline e le pianure di Parma, Reggio Emilia e Modena, mentre è gialla nel resto della regione. Il fiume Lamone è in piena, richiedendo particolare attenzione nella parte orientale del territorio. Le condizioni meteo hanno inoltre avuto conseguenze sul traffico aereo di Bologna causando il dirottamento di 3 velivoli. (Continua a leggere dopo la foto…)

Aerei dirottati per il forte vento

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, riporta “The Social Post”, tre voli in arrivo all’aeroporto Marconi sono stati dirottati. Un volo Emirates da Dubai è stato indirizzato verso Malpensa, mentre un Ryanair da Cagliari e un Pegasus da Istanbul sono stati reindirizzati verso altri scali. Anche il volo che avrebbe dovuto portare il Bologna a Lisbona è stato deviato a Venezia a causa del forte vento. La squadra potrebbe proseguire in pullman per raggiungere l’aereo o decidere di attendere un miglioramento delle condizioni meteo.

Secondo le previsioni, tuttavia, anche la giornata di domani sarà interessata dalla problematica del forte vento e il sindaco di Bologna ha emanato un’ordinanza da osservare fino al rientro dell’allerta meteo. Vediamo nel dettaglio quali sono i divieti e le raccomandazioni per le prossime ore.

