Allerta alimentare, ritirate mozzarelle: “Presenza corpi estranei”

Allerta alimentare, il Ministero della Salute ha ordinato il richiamo urgente di cinque lotti di mozzarella prodotti da Granarolo nello stabilimento di Usmate Velate (Monza e Brianza) a causa della possibile contaminazione da corpi estranei metallici nelle confezioni.

Lotti interessati e marchi coinvolti

I prodotti oggetto di ritiro sono commercializzati con i marchi Conad, Carrefour, Penny Market e Latbri. Le autorità raccomandano ai consumatori di non consumare le mozzarelle appartenenti ai lotti segnalati e di restituirle presso il punto vendita per ottenere la sostituzione o il rimborso.

Dettaglio dei lotti ritirati

Conad – Mozzarella confezione singola da 125 g e multipack 3×125 g – Lotto N5205D , scadenza 15 agosto 2025.

– Mozzarella confezione singola da 125 g e multipack 3×125 g – , scadenza 15 agosto 2025. Penny Market (Valbontà) – Mozzarella multipack 4×125 g – Lotto N5205E , scadenza 17 agosto 2025.

– Mozzarella multipack 4×125 g – , scadenza 17 agosto 2025. Carrefour Classic – Mozzarella maxi pack 3×125 g – Lotto N5205E , scadenza 18 agosto 2025.

– Mozzarella maxi pack 3×125 g – , scadenza 18 agosto 2025. Latbri – Mozzarella 125 g – Lotto N5205D, scadenza 22 agosto 2025.

Allerta alimentare mozzarella: i motivi del richiamo e raccomandazioni

Il provvedimento è stato adottato nell’ambito delle misure di sicurezza alimentare, poiché la presenza di frammenti metallici rappresenta un rischio concreto per la salute, con possibili lesioni o soffocamento.

Negli ultimi mesi si è registrato un aumento dei ritiri alimentari dovuti al rischio di contaminazione da corpi estranei come plastica, vetro e metallo, confermando l’attenzione delle autorità sanitarie sui controlli lungo la filiera. È fondamentale che i consumatori verifichino i lotti acquistati e seguano attentamente le indicazioni ufficiali del Ministero.