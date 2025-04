Home | Alice muore a soli 35 anni per una malattia fulminante: era madre di un bimbo

La tragica scomparsa di Alice Peretti, giovane madre di 35 anni, ha scosso profondamente la comunità di Creazzo, in provincia di Vicenza. Colpita da una malattia fulminante che si è manifestata solo pochi mesi fa, Alice è venuta a mancare il giorno di Pasqua, lasciando un vuoto incolmabile nella vita del marito, David Acco, noto giocatore di rugby dei Rangers Vicenza, e del loro figlio di appena 16 mesi.

Una vita spezzata troppo presto

Alice era una donna solare e determinata, originaria di Tavernelle, che aveva costruito la sua vita a Creazzo insieme al marito e al loro bambino. La notizia della sua malattia ha colto tutti di sorpresa: in pochi mesi, il male ha avuto un decorso rapidissimo, portandola via senza lasciare il tempo di comprendere appieno la gravità della situazione. Nonostante la sofferenza, Alice ha affrontato la malattia con coraggio e dignità, cercando di mantenere la normalità per il bene della sua famiglia.