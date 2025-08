Home | Alessandro ucciso da madre e compagna, il giallo sul movente: cosa non torna

Un contenitore nascosto all’interno di un’abitazione di Gemona del Friuli ha portato alla luce i resti di Alessandro Venier, 35 anni. I carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione e sono stati guidati al ritrovamento dalle due donne coinvolte: la madre della vittima, Lorena Venier, 62 anni, e la compagna, Marylin Castro Monsalvo, 31 anni, di origine colombiana. Entrambe avrebbero ammesso le proprie responsabilità. Il corpo era stato ricoperto con calce viva nel tentativo di mascherare i segni della decomposizione.

Situazione familiare e affidamento della minore

Le due donne, , riporta il Corriere, hanno confessato il delitto, ma la dinamica resta da chiarire. Sul posto sono intervenuti anche i servizi sociali: la figlia di sei mesi della coppia è stata affidata a una struttura protetta. Al momento non sono chiari né il movente né le modalità precise dell’omicidio. I vicini descrivono la famiglia come tranquilla e senza segnali evidenti di tensioni. Ma gli elementi che continuano ad emergere in queste ore raccontano una realtà diversa e drammatica.

Modalità dell’omicidio e stato delle indagate

L’evento si è verificato nell’abitazione in provincia di Udine dove vivevano insieme. Secondo le prime ricostruzioni, Alessandro Venier sarebbe stato ucciso, forse con del veleno, e successivamente smembrato con un’ascia. La calce viva è stata presumibilmente utilizzata per rallentare la decomposizione del corpo. Le indagate sono attualmente detenute presso il carcere di Trieste, in attesa di ulteriori interrogatori da parte delle autorità giudiziarie.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva