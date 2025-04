Home | Alessandro scomparso da giorni, arriva la scoperta agghiacciante: come lo trovano

Una scoperta agghiacciante ha scosso la comunità internazionale: Alessandro Coatti, un ricercatore di 42 anni, era scomparso da alcuni giorni. Le autorità si sono subito impegnate nella ricerca, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo così tragico. (Continua…)

Alessandro Coatti scomparso da alcuni giorni

Un uomo di 42 anni, Alessandro Coatti, risultava scomparso da alcuni giorni. Egli lavorava per la Royal Society of Biology di Londra. Di lui si sono perse le tracce lo scorso 4 aprile. Le ricerche sono partite subito dopo la denuncia. Le autorità per giorni si sono impegnati e solo adesso è arrivata la tragica scoperta. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)