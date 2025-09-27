Alcaraz, sollievo dopo la paura: di nuovo in campo a Tokyo, ecco come è andata

Il crack alla caviglia, il dolore e la grande paura: dopo una notte di riposo Carlos Alcaraz ha cancellato i dubbi e rassicurato i suoi tifosi scendendo regolarmente in campo a Tokyo. Il numero 1 del mondo ha affrontato Zizou Bergs con sicurezza, superandolo in due set 6-4 6-3 e conquistando i quarti di finale dell’Atp 500 giapponese.

Alcaraz: “Ho il miglior fisioterapista del mondo, grazie a lui ho potuto giocare” https://t.co/WDScqMvjxa — LiveTennis.it (@livetennisit) September 27, 2025

La caviglia, che aveva subito una torsione nel corso del match precedente, non sembra più un problema e Alcaraz ha dimostrato di aver ritrovato il passo giusto. Ai quarti lo attende Brandon Nakashima, fresco della vittoria su Marton Fucsovics, ma lo spagnolo appare tornato in perfetta efficienza, pronto a gestire il match come è solito fare.

Il match ha avuto pochi momenti combattuti: Bergs ha strappato subito il servizio nel primo set, ma Alcaraz ha reagito con quattro game consecutivi, rimettendo rapidamente le cose al loro posto. Nel secondo parziale, lo spagnolo ha dovuto fronteggiare il controbreak del belga, ma ha ritrovato subito il ritmo, chiudendo l’incontro in un’ora e 20 minuti.

“Il giorno e mezzo di recupero è stato fondamentale. Ho cercato di sfruttarlo al meglio”, ha detto Alcaraz. “Devo ringraziare il mio fisioterapista, che ha fatto un lavoro straordinario sulla caviglia. Qualche fastidio c’è ancora nei movimenti, ma credo di aver giocato bene. Sono soddisfatto della mia prestazione”.

Con questa vittoria, Alcaraz non solo mette in archivio la paura dell’infortunio, ma rilancia le sue ambizioni nel torneo giapponese, nel quale è partito come grande favorito della vigilia. La prossima sfida contro Nakashima sarà un banco di prova per confermare che la caviglia sia del tutto a posto.

Leggi anche: