Alcaraz a terra: paura a Tokyo per l’infortunio alla caviglia

Il match di primo turno dell’ATP 500 di Tokyo tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’argentino Sebastian Baez è stato bruscamente interrotto a causa di un infortunio accusato sul punteggio di 2-2 nel primo set, e con Baez al servizio sul 15-0, Alcaraz ha richiamato l’attenzione medica in maniera eclatante, gettandosi a terra in evidente sofferenza.

Il contesto e la dinamica dell’infortunio

L’infortunio ha avuto luogo in un momento cruciale: Alcaraz aveva iniziato la partita con un break di vantaggio, dimostrando subito la sua superiorità e la sua determinazione a non lasciare nulla al caso. Tuttavia, proprio prima dell’interruzione, lo spagnolo aveva subito un contro-break a zero, vanificando di fatto il vantaggio iniziale. Non dovrebbero esserci stati movimenti particolarmente innaturali o strani da parte di Alcaraz, questo suggerisce che il dolore o il fastidio alla caviglia potesse essersi accumulato o manifestato gradualmente durante il game precedente, venendo poi percepito in modo acuto proprio all’inizio del gioco successivo, nel momento di relativa quiete prima del punto.

La decisione del medical timeout e il rientro

L’infortunio ha portato all’inevitabile medical timeout. L’obiettivo primario è stato quello di stabilizzare la caviglia e valutare se il dolore fosse gestibile per permettere ad Alcaraz di continuare la partita in sicurezza. Dopo aver ricevuto le cure del caso, lo spagnolo è rientrato in campo, un segnale incoraggiante che ha dissipato, almeno temporaneamente, il timore di un ritiro immediato.

