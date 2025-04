Alberto Stasi, la decisione della Procura: cosa succede

La Procura Generale di Milano recentemente si è espressa in merito alla richiesta di semilibertà di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. L’udienza si è tenuta al Tribunale di Sorveglianza. In aula Stasi era assente, ma adesso attende il verdetto. (Continua…)

L’omicidio di Chiara Poggi

Il delitto di Garlasco è un caso di omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 in provincia di Pavia ai danni di Chiara Poggi, una giovane di 26 anni. Chiara, che si trovava da sola nella casa di famiglia mentre i genitori e il fratello erano in vacanza, fu trovata senza vita dal fidanzato Alberto Stasi. Le indagini portarono all’arresto di Stasi, inizialmente rilasciato per mancanza di prove. Nel 2014, dopo un nuovo processo, Stasi fu condannato a 16 anni di reclusione per omicidio volontario.

Tuttavia, nel marzo 2025, il caso è stato riaperto grazie all'analisi di tracce di DNA precedentemente non esaminate, portando all'indagine di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, per omicidio in concorso. Attualmente, le indagini sono in corso e sono previsti ulteriori sviluppi nel procedimento giudiziario. Recentemente, la Procura Generale si è espressa anche in merito alla richiesta di semilibertà di Alberto Stasi.