Un tragico incidente ha sconvolto la città costiera di Malindi, in Kenya, nella giornata di venerdì 10 gennaio. Un aereo ultraleggero, impegnato in un volo di addestramento, è precipitato e si è schiantato contro un edificio situato lungo una delle strade più trafficate della regione, causando la morte di tre persone e ferendo diversi passanti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Aereo ultra leggero si schianta contro un edificio e prende fuoco

Il velivolo, utilizzato per voli di addestramento, aveva a bordo tre persone: un capitano, un istruttore e un tirocinante. Secondo quanto riferito dal responsabile della sicurezza dell’Autorità aeroportuale del Kenya, George Otieno, l’aereo stava effettuando un volo di routine quando è stato costretto a tentare un atterraggio di emergenza a causa di un problema tecnico. “Era un volo di addestramento standard quando l’aereo ha incontrato un problema tecnico, costringendo a un atterraggio di emergenza. Tutti e tre i membri dell’equipaggio sono sopravvissuti e sono stati salvati dai soccorritori”, ha spiegato Otieno.

Nonostante i tentativi del pilota di atterrare sulla pista dell’aeroporto di Malindi, l’operazione si è conclusa tragicamente. Il velivolo ha perso quota, finendo contro un edificio situato nei pressi della strada costiera che collega l’aeroporto alla città di Mombasa. L’impatto ha causato una scena drammatica, con parti dell’aereo che hanno colpito alcuni passanti prima che il mezzo prendesse fuoco.

